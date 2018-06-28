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أخبار العالم

زخاروفا: موسكو ستظل ملتزمة باتفاق منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:52 م
صدى البلد
أش أ
أكدت الخارجية الروسية على لسان الناطقة باسمها ماريا زخاروفا إن موسكو ستظل ملتزمة باتفاقيات منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا.

ودحضت زخاروفا -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس- التقارير التي أفادت بأن بلادها ستنسحب من الاتفاق في المنطقة قائلة "روسيا لم تنسحب من مذكرات التفاهم التي اتفقت عليها مع الولايات المتحدة والأردن في 7 يوليو 2017 وفي نوفمبر من نفس العام بشأن إقامة منطقة خفض تصعيد جنوب غرب سوريا".

وتابعت "نؤكد الحاجة إلى الوفاء بأحكام الاتفاقيات، والتي تتضمن الحرب على إرهابيي النصرة وداعش".

وأضافت "لقد آن الآوان لشركائنا الأمريكيين للقيام بما تفعله به القوات السورية الآن بدعم من القوات الجوية الروسية، وأشارت إلى أن قرار الإدارة الامريكية بشأن التمويل الإضافي لمنظمة (الخوذ البيضاء) في سوريا يثير الشكوك حول ما إذا كانت لدى الولايات المتحدة رغبة صادقة في القضاء على الإرهاب والتوصل إلى التسوية وتحقيق الاستقرار في سوريا".

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 5 مايو الماضي تعليق التمويل الذي تقدمه لمنظمة "الخوذ البيضاء" التي كانت تدعمها منذ عام 2013، لكنها عادت في 14 يونيو الجاري وسمحت بتقديم 6.6 مليون دولار للمنظمة.

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