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حوادث

تأييد الحبس عامين لمتهم رفع أعلام القاعدة وعبأ المولوتوف بمسجد بـ إمبابة

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:47 م
ضبط متهم ـ ارشيفيه
ضبط متهم ـ ارشيفيه
مني حسين - أحمد مهدي
أيدت الدائرة 15 إرهاب الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، حبس تاجر حدايد وبويات عامين، في اتهامه بقطع الطريق العام والتحريض علي العنف واستعراض القوة والعنف بقصد ترويع المواطنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى وعضوية المستشارين شريف العصرة واحمد ابوطالب وامانة سر سعيد موسي.

وكانت تحقيقات النيابة أشارت أنه ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة امبابة من عدد من الاهالي بمنطقة «عزبة المطار» بالمنيرة الغربية بقيام المتهم « سعيد الهواري » و6 اخرين من اعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالتجمع داخل مسجد المغفرة وقيامهم بتعبئة زجاجات بالبنزين ثم قاموا بارتداء قناعات لاخفاء ملامحهم، اكدت التحريات صحة المعلومات وتم القاء القبض علي المتهم الرئيسي بعد استئذان النيابة العامة.

وأضافت التحقيقات ان المتهمين قاموا بقطع خطوط السكك الحديدية، وتعطيل حركة القطارات ورشق احد القطارات المحملة بالبضائع بالمولوتوف واتلافه والتعدى على سائقه ومساعده، والقاء زجاجات المولوتوف اسفل القطار رغبة فى اشعال النيران به، ورفعهم اعلام سوداء اللون يكتب عليها " لا اله الا الله" الخاصة بتنظيم القاعدة .

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