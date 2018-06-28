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كأس العالم

يان بيدناريك رجل مباراة بولندا واليابان

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:41 م
يان بيدناريك لاعب
يان بيدناريك لاعب منتخب بولندا الأول لكرة القدم
محمد رشاد
حصل يان بيدناريك لاعب منتخب بولندا الأول لكرة القدم ، على لقب أفضل لاعب فى مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الياباني ، فى المباراة التى انتهت بفوز المنتخب الأوروبي بهدف نظيف سجله اللاعب ذاته .

وخسر المنتخب الياباني أيضًا (1-0) أمام بولندا، بهدف يان بيدناريك في الدقيقة 59، الذي حصد كذلك جائزة أفضل لاعب في المباراة.

واحتلت كولومبيا صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما حلت اليابان ثانية بـ4 نقاط، متفوقةً على السنغال باللعب النظيف، بعد التساوي في كل شيء.

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