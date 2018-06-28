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فن

نجم المهيسون محمد مكاوي يستعد لخوض تجربة التمثيل

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:51 م
صدى البلد
سعيد فراج
يستعد الفنان الشاب محمد مكاوي لخوض تجربة التمثيل بعد أن تلقى العديد من السيناريوهات عقب نجاح برنامجه "المهيسون" الذي عرض على مدار ثلاثة مواسم رمضانية وحقق نسبة مشاهدة عالية ، والذي قدم من خلاله نفسه كفنان كوميدي.

واستعدادًا لهذه التجربة حرص مكاوي على دراسة التمثيل من خلال كورس دراسي مكثف مع مروة جبريل وبالفعل انتهى مؤخرًا من هذا الكورس.

محمد مكاوي (23 عاما) طالب بالجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإعلانات، ولديه بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التي يسعى من خلالها لتغيير مفهوم السويشال ميديا لدى رواد هذه المواقع، كما أسهم برنامجه "المهيسون" في تكوين صداقات عديدة له مع عدد كبير من نجوم الفن والرياضة منهم محمد صلاح وأكرم حسني وأحمد فهمي ونجوم مسرح مصر.

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