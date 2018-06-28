مصطفى بكري يكشف كواليس جديدة في حركة المحافظين.. فيديو

قال الإعلامي والنائب البرلماني،مصطفى بكري، إن قائمة ترشيحات المحافظين ونوابهم ومساعديهم رفعت بالكامل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، والجهات الرقابية انتهت من مراجعة الأسماء والترشيحات في ضوء التقارير المقدمة وسيؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس في الأغلب الإثنين المقبل.



وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سيلقي برنامج الحكومة أمام مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، وسيتم تشكيل لجنة برلمانية برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسة البيان والرد عليه في فترة لا تزيد عن 10 أيام ثم يأخذ موافقة او رفض المجلس على البرنامج.



وتابع: "التغييرات في المحافظين ستطال عددا كبيرا من محافظي الصعيد بحوالي 8 محافظين، وسيتم تغيير جميع نواب المحافظين الحاليين وسيتم تعيين نائبتين جديدتين من السيدات، وتعيين سيدتين في منصب المحافظ إحداهن في محافظة صعيدية قريبة من القاهرة.



واستطرد بكري: "جميع المحافظين الجدد يسند إليهم ملف تنمية الصعيد، واحد محافظي المحافظات الكبرى سيسند إليه منصب محافظ محافظة كبيرة، ومن المتوقع أن يستمر محافظ القليوبية اللواء العشماوي، في منصبه".



وأردف: "قيادة عسكرية هامة مرشح لتولي منصب محافظ الإسكندرية، محافظ سوهاج مرشح لإحدى المحافظات الهامة،ومحافظة هامة أخرى مرشح لها أستاذ جامعي".