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أخبار البلد

الرئيس السيسي يناقش مستجدات أوضاع الشرق الأوسط مع عاهل البحرين

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:42 م
الرئيس السيسي وعاهل
الرئيس السيسي وعاهل البحرين - صورة أرشيفية
محمد عبد المنعم
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التضامن بين الدول العربية في ضوء الأزمات التي يعاني منها عدد من دول المنطقة والتحديات المتزايدة التي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية.

كما تم استعراض بعض ملفات العلاقات الثنائية، حيث أكد الزعيمان حرصهما على مواصلة العمل لدفع التعاون المشترك بما يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

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