ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسئول فلسطيني يدعو الدول العربية الى دعم وكالة الأونروا

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:48 م
صدى البلد
أش أ
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت الدول العربية إلى تقديم الدعم العاجل لوكالة الغوث "الأونروا".

وقال رأفت في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن وقف الولايات المتحدة لمساهمتها المالية أدى إلى عجز مالي في موازنة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأوضح رأفت أن الوكالة باتت تعاني من أزمة مالية واضحة في موازنتها والتي لا تقل عن (250) مليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 2018 والتي لن تمكنها من أداء مهامها في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاغاثية التموينية للاجئين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة (قطاع غزة-الضفة الغربية) وفي الأردن وسوريا ولبنان".

وأضاف رأفت أن هذه الازمة الخانقة التي تحدق بالوكالة تهدد انتظام الدراسة في العام الدراسي القادم في المدارس التابعة للوكالة في جميع البلدان.

وأشار رأفت إلى أن الوكالة قد تلجأ للاستغناء عن اعداد كبيرة من موظفيها لعجزها عن تأمين الرواتب حسب ما أعلن أكثر من مسؤول فيها.

ودعا رأفت الدول العربية الى الإسراع في تقديم الدعم المالي الاستثنائي والعاجل لسد العجز المالي في موازنة الوكالة حتى نهاية العام 2018 لتستطيع الوكالة متابعة مهامها في تقديم الخدمات وصرف رواتب الموظفين، والمحافظة على استمرار الوكالة واحباط محاولات الإدارة الامريكية التي تهدف للقضاء على الوكالة وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ترشيحاتنا

الأهرام سبورت يقترب من خطف ثنائي الزمالك

فرج عامر يعلن تفاصيل صفقة سموحة الجديدة

ياري مينا يحصد لقب أفضل لاعب فى مباراة كولومبيا والسنغال

خطوة واحدة تفصل هيرفى رينارد عن تدريب المنتخب الوطنى

ريال مدريد يقرر تخفيض الشرط الجزائي فى عقد كرستيانو رونالدو

مرتضى منصور يكشف موعد رد عبدالله السعيد لملايين الزمالك

اليابان تخسر من بولندا بهدف نظيف وتصعد إلى دور الـ16 بكأس العالم .. فيديو

تعرف على مشجعة دنماركية هزت كأس العالم.. صور

شاهد.. شبيهة ياسمين صبرى تثير الجدل

تقرير: حقل غاز نور المصري يسبب أزمة لإسرائيل

الاتحاد الألماني يعتذر لجماهيره ويشكر المكسيك والسويد وكوريا

وفاة الفنان مدحت مرسي عن عمر يناهز 69 عاما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شبيهة ياسمين صبرى تثير الجدل

شاهد.. عبد الله السعيد يرد 40 مليون جنيه للزمالك

محيى عبيد يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية.. صور

رئيس الوزراء يكرم وزير قطاع الأعمال العام السابق .. صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 949 مواطنا بعزبة خيرالله .. صور

فيديو

مصطفى بكري:الفشل في كأس العالم لا يمنحنا الحق فى تحقير مصر
مصطفى بكري يكشف كواليس جديدة في حركة المحافظين.. فيديو
المقرحى: الأمن الوطنى يجهض المخططات الإرهابية قبل وقوعها
مصطفى بكري: اللواء باقي زكي قدم للدولة عطاء بلا حدود.. فيديو
فيديو جراف .. اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟