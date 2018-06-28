مسئول فلسطيني يدعو الدول العربية الى دعم وكالة الأونروا

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت الدول العربية إلى تقديم الدعم العاجل لوكالة الغوث "الأونروا".



وقال رأفت في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن وقف الولايات المتحدة لمساهمتها المالية أدى إلى عجز مالي في موازنة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".



وأوضح رأفت أن الوكالة باتت تعاني من أزمة مالية واضحة في موازنتها والتي لا تقل عن (250) مليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 2018 والتي لن تمكنها من أداء مهامها في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاغاثية التموينية للاجئين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة (قطاع غزة-الضفة الغربية) وفي الأردن وسوريا ولبنان".



وأضاف رأفت أن هذه الازمة الخانقة التي تحدق بالوكالة تهدد انتظام الدراسة في العام الدراسي القادم في المدارس التابعة للوكالة في جميع البلدان.



وأشار رأفت إلى أن الوكالة قد تلجأ للاستغناء عن اعداد كبيرة من موظفيها لعجزها عن تأمين الرواتب حسب ما أعلن أكثر من مسؤول فيها.



ودعا رأفت الدول العربية الى الإسراع في تقديم الدعم المالي الاستثنائي والعاجل لسد العجز المالي في موازنة الوكالة حتى نهاية العام 2018 لتستطيع الوكالة متابعة مهامها في تقديم الخدمات وصرف رواتب الموظفين، والمحافظة على استمرار الوكالة واحباط محاولات الإدارة الامريكية التي تهدف للقضاء على الوكالة وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين.