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محمد أبو العينين يتقدم بالتعازي لـ شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:51 م
رجل الأعمال، محمد
رجل الأعمال، محمد أبو العينين
هاني حسين
تقدم رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بخالص التعازي لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في وفاة شقيقته أمس الأربعاء.

ونعى الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد"، شقيقة شيخ الأزهر، قائلا: "فضيلة الإمام فضل أن يكون العزاء هاتفيا نظرا لبعد المسافة عن الكثيرين من محافظة الأقصر".

وأضاف: "رجل الأعمال محمد أبو العينين وأسرة صدى البلد يتقدمون بخالص التعازي لـ شيخ الأزهر في وفاة شقيقته".

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