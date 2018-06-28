رقم سلبي لمنتخبات أفريقيا في كأس العالم عمره 36 عاما

ودع منتخب السنغال الأول لكرة القدم كأس العالم 2018 رسميا بسبب اللعب النظيف لصالح منافسه اليابان وبالتالي تحقق رقما سلبيا لإفريقيا في المونديال لأول مرة منذ 36 عاما.



ومنذ كأس العالم 1982 لم يغب الأفارقة عن دور الـ16 في المونديال أبدا، في كل مرة كان يتواجد فريقا واحدا على الأقل ، ففي 2014 كان عصر الازدهار للأفارقة إذ تأهل منتخبين لأول مرة سويا لدور الـ16 وهما الجزائر ونيجيريا.



ولكن شهد المونديال الجاري في روسيا لأول مرة غياب الأفارقة عن دور الـ16 رسميا بعد وداع كل من مصر والمغرب ونيجيريا وتونس والسنغال البطولة من الدور الأول.



واحتل منتخب مصر المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى ولم يجمع أي نقطة ، أما المغرب فحصدت نقطة واحدة واحتلت المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية.



فيما المنتخب النيجيري حصد ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة ، وبالنسبة لمنتخب تونس فهو لم يحصد أي نقطة بعد خوضه لمباراتين في انتظار نتيجة مواجهته أمام بنما مساء اليوم الخميس لحساب المجموعة السابعة.



وأخيرا منتخب السنغال حصد أربع نقاط في المجموعة الثامنة واحتل المركز الثالث بسبب تفوق اليابان عليه في عدد الإنذارات. فحصل منتخب اليابان على أربعة إنذارات مقابل ستة للسنغال.