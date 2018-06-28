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برلمان

نائب البوندستاج يمازح عبد العال: مصر وألمانيا خرجتا من كأس العالم

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:54 م
نائب رئيس البوندستاج
نائب رئيس البوندستاج الألمانى يمازح عبد العال
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
استعرض د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب، جهود الدولة المصرية لمواجهة مختلف التحديات الحالية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع النائب توماس أوبرمان نائب رئيس البوندستاج الألماني عن الحزب الاشتراكى الديمقراطى، منوهًا إلى الجهد المبذول من مصر - من خلال إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية - لوقف موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بوصفها من أكثر الأزمات الحالية للشركاء الأوروبيين، مطالبًا دول أوروبا بدعم جهود دول جنوب المتوسط فى هذا المجال، وتوجيه وزيادة استثماراتها إلى مصر ودول الجنوب، إلى جانب التعاون فى مجال التعليم والتدريب للشباب وتأهيلهم للعمل فى بلدانهم، بما يسهم إلى حد كبير فى وقف الهجرة.

كما وجه الدكتور عبدالعال التحية إلى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على جهودها بالمشاركة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدفع العلاقات مع مصر إلى مستوى يتناسب مع مكانة البلدين الكبيرين ودورهما الداعم للاستقرار والسلام فى محيطهما ، ودعمها للقارة السمراء أفريقيا، خاصة فى ضوء تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى فى 2019.

وفيما يخص الجانب الألمانى، أكد نائب رئيس البوندستاج الألمانى على أن ألمانيا لها علاقات استراتيجية بمصر، قائمة على الاحترام المتبادل والإيمان بمحورية الدور المصرى فى الشرق الأوسط والمنطقة، كما أن الشعب الألمانى معروف بحبه لمصر وتربطه بالمصريين علاقات صداقة قوية، والدليل على ذلك تصدر الألمان لأعداد السائحين فى مصر حاليًا.

وأعرب نائب رئيس البوندستاج الألمانى عن سعادته بما تشهده مصر من استقرار داخلى، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط لن تشهد استقرارا دون استقرار الأوضاع فى مصر، وأن استقرار الداخل المصرى جاء فى ظل ظروف صعبة شهدتها المنطقة بداية من أحداث الربيع العربى، وفى هذا السياق وجه نائب رئيس البرلمان الألمانى التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى على فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واستكمل حديثه بدعوة المؤسسات الألمانية والشركات لزيادة الاستثمارات فى مصر، خاصة الاستثمار فى تطوير التعليم فى مصر.

وثمن جهود مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن المانيا تحاول اليوم وضع خطة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ولابد لها من التعاون مع مصر والشركاء الاقليميين فى هذا الصدد.

كما أشار النائب الألمانى إلى أن هناك توجها المانى نحو زيادة الاستثمارات فى قارة أفريقيا، وتسعى ألمانيا إلى زيادة استثماراتها فى مصر ودفعها بالاتجاه الصحيح.

وفى ختام اللقاء ، وجه نائب رئيس البوندستاج الألمانى حديثه مازحًا مع الدكتور عبدالعال حيث قال إن هناك وجها جديدا مشتركا بين مصر وألمانيا بدأ أمس، وهو تذيل كل فريق لمجموعته فى كأس العالم وخروج الفريقين المصرى والألمانى من الدور الأول.
نائب البوندستاج يمازح عبد العال: مصر وألمانيا خرجتا من كأس العالم
نائب البوندستاج يمازح عبد العال: مصر وألمانيا خرجتا من كأس العالم
نائب البوندستاج يمازح عبد العال: مصر وألمانيا خرجتا من كأس العالم
نائب البوندستاج يمازح عبد العال: مصر وألمانيا خرجتا من كأس العالم
نائب البوندستاج يمازح عبد العال: مصر وألمانيا خرجتا من كأس العالم

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