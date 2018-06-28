رضوى رضا تتوج بفضية التايكوندو بدورة ألعاب البحر المتوسط

توجت لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، رضوى رضا السيد،بالميدالية الفضية في منافسات وزن ٥٧ كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في الفترة من ٢٢ يونيو حتى الأول من يوليو بمدينة تاراجونا الأسبانية.



وأحرزت رضوى بالميدالية الفضية بعد خسارتها المباراة النهائية أمام لاعبة تركيا ايرم يامان، لتحصد بذلك أول ميدالية للتايكوندو المصري بالبطولة.



وتأهلت رضوى للمباراة النهائية بعد فوزها في نصف النهائي على لاعبة كرواتيا نيكيتا جلاسنوفيتش بنتيجة ١٦-١٣.



وكانت رضوى قد فازت في مباراة دور ال ٨ على لاعبة البرتغال جوانا كونها بنتيجة ٦-٥.