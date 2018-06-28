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أخبار العالم

نائب أمريكي يدعو لتعليق عضوية تركيا بـ الناتو بسبب أردوغان

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:51 م
تيد بو
تيد بو
محمد عثمان
دعا النائب الجمهوري بالكونجرس الأمريكي، تيد بو، في مقال له بمجلة "ناشيونال إنتريست" الأمريكية، البيت الأبيض إلى تعليق عضوية تركيا في حلف الناتو وكذلك التوقف عن اعتبارها حليفًا للولايات المتحدة حتى يعدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مساره الذي يؤثر بالسلب على أمن الولايات المتحدة.

وقال بو إن أردوغان يسعى لاستعادة الإمبراطورية العثمانية، موضحا أن الرئيس التركي أبعد ما يكون عن كونه مدافعًا عن القيم الديمقراطية.

ولفتت بو إلى أن أردوغان خرق مبدأ سيادة القانون والعلاقات مع حلف الشمال الأطلسي (الناتو) بعد أن كون علاقات مع "روسيا تحت قيادة بوتين" المرتبطة بتنظيم القاعدة والمتمردين السوريين وهو ما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ومصالح الولايات المتحدة.

وأكد النائب الجمهوري أن تركيا تحتجز رهائن أمريكيين وأوروبيين استنادًا إلى اتهامات كاذبة بدعم الإرهاب والتجسس، موضحًا أن أردوغان استغل محاولة الانقلاب العسكري في 2016 لاعتقال حوالي 100 الف شخص والقيام بعمليات تطهير واسعة.

وأشار بو إلى أن أردوغان أظهر طابعه الاستبدادي وهو في الولايات المتحدة عندما هاجم حراسه المتظاهرين السلميين في الشوارع الأمريكية الذين تجمعوا لاستخدام حقهم الأمريكي في التعبير عن حريتهم.

ودعا النائب الأمريكي إلى عدم امداد تركيا بطائرات "إف-35" بسبب إهمالها لبعض المعايير المحددة، مثل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

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