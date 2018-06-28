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أخبار العالم

الجيش اليمني يقترب من استكمال تحرير القبيطة في محافظة لحج

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:48 م
صدى البلد
أش أ
اقتربت قوات الجيش اليمني اليوم الخميس من التحرير الكامل لمديرية القبيطة في محافظة لحج ، وسط ازدياد وتيرة المعارك مع مليشيا الحوثي الإنقلابية .

وذكر الموقع الرسمي الجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش حررت جبل "الركيزة" ونقيل "نجد قفيل"، الذي يطل على الخط الرئيسي بين محافظتي لحج وتعز، بعد مواجهات عنيفة خاضتها ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش اليمني تمكنت أيضا من تحرير مناطق "شرار" و"الركب" و"الخياشن" غربي مديرية القبيطة، كما تمكنت من تحرير "ركب الدبي" و"المرخومه" وعدد من الجبال الاستراتيجية في منطقة الشريجة.

وأضاف أن أكثر من 95% من مناطق مديرية القبيطة، باتت تحت سيطرة قوات الجيش اليمني، وأنها باتت على مقربة من التحرير الكامل للمديرية، كما أسفرت المعارك عن تكبد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة في صفوفها واستعادت القوات كميات كبيرة من الأسلحة والعربات العسكرية بعد فرار الحوثيين من أرض المعركة.

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