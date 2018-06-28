خبراء: تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على انضباط السوق ..العيسوي: 3 أسباب دفعت البنك المركزي للإبقاء على الوضع الحالى ..والشافعي: الأوضاع الاقتصادية تشير إلى عودة التضخم للارتفاع

الليلة.. طارق عامر يترأس اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

أحمد العيسوي:

3 أسباب تدفع المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة

خالد الشافعي يتوقع تثبيت سعر الفائدة فى اجتماع البنك المركزى اليوم



أبقي البنك المركزي اليوم الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وقال في بيان إن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم "الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على الترتيب".



واستطلع "صدى البلد" رأي خبراء الاقتصاد حول الأمر، ولماذا يتم تثبيت اسعار الفائدة، وكانت الآراء كالتالي:



أكد الدكتور أحمد العيسوي، خبير الاقتصاد أنه توقع إبقاء البنك المركزي المصري عند الحدود السعرية د 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.



وقال خبير الاقتصاد، لـ "صدى البلد" إنه كام متوقع عدم اتخاذ المزيد من إجراءات خفض الفائدة في الوقت الحالي خاصة بعد قرار الحكومة الأخير بخفض الدعم على المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء والمياه مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم في الفترة القادمة بنسبة لا تقل عن ٣%.



تابع: يعد الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو السيطرة على مستويات منخفضة من التضخم والعمل على تحقيق استقرار الأسعار لافتا إلى أن المركزي المصري قام بخفض أسعار الفائدة ١% في فبراير الماضي ثم خفضها مرة أخري في مارس قبل أن يثبتها في مايو الماضي.



وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية منتصف فبراير و29 مارس، بعد أن رفعها 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 لكبح التضخم المرتفع الذي وصل إلى أعلى معدلاته في 3 عقود خلال 2017 تزامنا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.



ولكن لجنة السياسة النقدية أبقت على سعر الفائدة دون تغيير عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض خلال اجتماعها قبل الأخير في 17 مايو تحسبا لعدة عوامل تشكل ضغطا قد على التضخم منها الزيادة التي كانت مرتقبة في أسعار الوقود.



وقال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الضغوط التضخمية أجبرت البنك المركزى على الابقاء على أسعار الفائدة بوضعها الحالى خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية تشير إلى عودة التضخم للارتفاع مرة آخرى خلال الأسابيع المقبلة عقب تقليص دعم المحروقات والكهرباء ومن ثم إمكانية زيادة التضخم لذلك سيبقى البنك المركزى على الفائدة كما هى.



وأشار الخبير الاقتصادى، اليوم الخميس، إلى أن البنك المركزى لا يمكن أن يُقدم على خطوة خفض الفائدة فى الوقت الحالى ويعود لرفعها فى المستقبل القريب مع زيادة الضغوط التضخمية، مشيرا إلى أن الفائدة المرتفعة إحدى وسائل امتصاص السيولة من السوق كآلية للبنك المركزى للحفاظ على انضباط السوق، لأن المركزى يستخدم آلية رفع الفائدة للحد من زيادة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى.



وقال خالد الشافعى، إن التضخم فى وضعه الحالى يسجل 11 % ولا اعتقد أنه مستمر فى الانخفاض مجددا فى الشهرين القادمين، لافتا إلى أنه نتيجة اتخاذ خطوات جديدة للإصلاح الاقتصادى أبرزها خفض دعم المحروقات والكهرباء وهو ما يؤكد صعود التضخم مرة آخرى بنسبة 3 % ليقف التضخم عند 16 % ولكن سيعود للانخفاض مرة آخرى بعد أن يمتص السوق صدمة القرارات الاصلاحية الأخيرة.



وأرجع البنك المركزي قيام لجنة السياسية النقدية بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوى 75ر16% و75ر17% إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي فى مايو الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ابريل 2016 ليحقق معدل 4ر11% و1ر11% على الترتيب.



وأوضح البنك فى بيان له اليوم استمرار انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010 عند معدل 6ر10% كما استمر ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل 4ر5% خلال الربع الأول من عام 2018 مدعوما بالتحسن في صافي الصادرات والاستثمارات العامة.



وأشار إلى أن الاصلاحات الهيكلية التى شهدها الاقتصاد المصري ساهم فى رفع الطاقة الإنتاجية ما حد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادة فى الطلب.



ونوه المركزي إلى أنه على الصعيد العالمي حدث تقييد فى الأوضاع المالية وارتفاع في أسعار البترول مما أثر على حجم اجراءات اصلاح المالية العامة للدولة،لافتا إلى أن برنامج اصلاح المالية العامة للدولة يستهدف تحقيق فائض أولى بنسب 2ر0% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي 2017/2018 و2% في الأعوام التالية.



وتوقع المركزي أن تؤثر اجراءات الاصلاح المالية العامة للدولة على المعدل السنوي للتضخم بشكل مؤقت،منوها إلى أن الإجراءات الأخيرة كانت متوقعة وظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم مستقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي فى مايو2017 لتسجل في المتوسط 13%(+/- 3) فى الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الأثار المؤقتة الناجمة عن اجراءات اصلاح المالية العامة للدولة وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك.



وأكد المركزي استمرار اللجنة فى متابعة التطورات الاقتصادية من كثب مشيرا إلى أنها لن تتردد فى تعديل سياستها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.