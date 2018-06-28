الإمارات تطالب قطر أمام محكمة العدل بوقف دعم الإرهاب

طالبت الإمارات من قطر التوقف عن دعم أفراد ومجموعات إرهابية والتوقف عن بث خطاب الكراهية والتدخل في شئون جيرانها.



وقال سفير الإمارات لدى هولندا سعيد النويس، أمام محكمة العدل الدولية، إن الإمارات طلبت من قطر مرارا التوقف عن دعمها للإرهاب والمجموعات الإرهابية..حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس.



وأضاف الدبلوماسي الإماراتي أن قطر لم تلتزم بتعهداتها في هذا الشأن، مؤكدا أن بلاده قطعت علاقاتها مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب، وتدخلها في شؤون جيرانها وبثها خطاب كراهية.