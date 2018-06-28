رئيس البرلمان يدعو أوروبا للاستثمار فى الجنوب وتأهيل الشباب

بحث الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفى اطار استكمال اطلاع المسئولين الألمان على الأوضاع والتحديات الداخلية فى مصر



و استعرض الدكتور عبدالعال جهود الدولة المصرية لمواجهة مختلف التحديات الحالية، سوء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، منوهًا إلى الجهد المبذول من مصر - من خلال إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية - لوقف موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بوصفها من أكثر الأزمات الحالية للشركاء الأوروبيين



جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع النائب توماس أوبرمان نائب رئيس البوندستاج الألماني عن الحزب الاشتراكى الديمقراطى.



وطالب عبد العال دول أوروبا بدعم جهود دول جنوب المتوسط فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتوجيه وزيادة استثماراتها إلى مصر ودول الجنوب، إلى جانب التعاون فى مجال التعليم والتدريب للشباب وتأهيلهم للعمل فى بلدانهم، بما يسهم إلى حد كبير فى وقف الهجرة



كما وجه الدكتور عبدالعال التحية إلى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على جهودها بالمشاركة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدفع العلاقات مع مصر إلى مستوى يتناسب مع مكانة البلدين الكبيرين ودورهما الداعم للاستقرار والسلام فى محيطهما ، ودعمها للقارة السمراء أفريقيا، خاصة فى ضوء تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى فى 2019.



وفيما يخص الجانب الألمانى، أكد نائب رئيس البوندستاج الألمانى على المانيا لها علاقات استراتيجية بمصر، قائمة على الاحترام المتبادل والايمان بمحورية الدور المصرى فى الشرق الأوسط والمنطقة، كما أن الشعب الألمانى معروف بحبه لمصر وتربطه بالمصريين علاقات صداقة قوية، والدليل على ذلك تصدر الألمان لأعداد السائحين فى مصر حاليًا.



وأعرب نائب رئيس البوندستاج الألمانى عن سعادته بما تشهده مصر من استقرار داخلى، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط لن تشهد استقرار دون استقرار الأوضاع فى مصر، وأن استقرار الداخل المصرى جاء فى ظل ظروف صعبة شهدتها المنطقة بداية من أحداث الربيع العربى، وفى هذا السياق وجه نائب رئيس البرلمان الألمانى التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى على فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واستكمل حديثه بدعوة المؤسسات الألمانية والشركات لزيادة الاستثمارات فى مصر، خاصة الاستثمار فى تطوير التعليم فى مصر.



وثمن جهود مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن المانيا تحاول اليوم وضع خطة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ولابد لها من التعاون مع مصر والشركاء الاقليميين فى هذا الصدد.



كما أشار النائب الألمانى إلى أن هناك توجها المانيا نحو زيادة الاستثمارات فى قارة أفريقيا، وتسعى المانيا إلى زيادة استثماراتها فى مصر ودفعها بالاتجاه الصحيح.



وفى ختام اللقاء ، وجه نائب رئيس البوندستاج الألمانى حديثه مازحًا مع الدكتور عبدالعال حيث قال أن هناك وجها جديدا مشتركا بين مصر والمانيا بدأ أمس، وهو تذيل كل فريق لمجموعته فى كأس العالم وخروج الفريقين المصرى والألمانى من الدور الأول.

