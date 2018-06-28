بعد الوسية وذئاب الجبل والحاوي.. نجوم الأمس يتراجعون أمام أبطال اليوم.. أحمد عبد العزيز وأبو رية وماجد المصري يعودون إلى الشاشة بالأدوار الثانية.. وهنا وسرور يعيد فاروق الفيشاوي إلى السينما

مصطفى فهمي يقدم دور ثاني مع دينا الشربيني في "مليكة"

أحمد عبد العزيز يتراجع للأدوار الثانية بعد "الوسية" و"ذئاب الجبل"



لا يستقر الحال في الوسط الفني، فنجوم الأمس نراهم يقدمون أدوارا ثانوية مع نجوم اليوم، فتتراجع أسهم البعض من البطولة المطلقة حتى يقدم أدوارا أصغر من التي كان يقدمها من حيث حجم الدور، والترتيب على التتر.



ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أبرز نجوم البطولة المطلقة الذين تراجعوا إلى الأدوار الثانية خلال الوقت الحالي.



مصطفى فهمي



لعب مصطفى فهمي دورًا ثانويًا، في مسلسل "مليكة" مع دينا الشربيني، وفي العام الماضي قدم دور عادل في مسلسل "حلاوة الدنيا" بطولة هند صبري وظافر العابدين، ونشأت في "مأمون وشركاه" للزعيم عادل إمام.



ويأتي ذلك بعد العديد من البطولات المطلقة التي قدمها مصطفى فهمي في أعماله، كان أخرها "مملكة يوسف المغربي قبل عامين، و"قضية معالي الوزيرة" و"قصة الأمس" و"سوق الزلط" و"اختطاف" وغيرها.



ماجد المصري



لمع نجم ماجد المصري في أواخر التسعينيات، فقدم العديد من البطولات المطلقة في السينما والدراما، وقدم دويتوهات فنية مع كثير من الفنانيين أبرزهم ليلى علوي وهاني رمزي وفيفي عبده.



وخلال الفترة الحالية تراجع ماجد المصري إلى تقديم الأدوار الثانية من خلال الدراما والسينما، كان أخرها مشاركته في فيلم "كارما" مع عمرو سعد، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد، وينتظر عرض فيلم "البدلة" الذي يشارك فيه مع تامر حسني وأكرم حسني.



أحمد عبد العزيز



كان أحمد عبد العزيز نجم الدراما الأبرز في تسعينيات القرن الماضي، فقدم عدة أعمال درامية تظل راسخة، أبرزها "مين اللي ما يحبش فاطمة"، "السيرة الهلالية"، "ذئاب الجبل"، "الوسية"، وغيرها من المسلسلات التي لا ينساها الجمهور.



وعلى الرغم من نجوميته في العقد الأخير للقرن الماضي، إلا أن أسهمه بدأت تتراجع في العقد الأول من الألفية الجديدة، حتى بدأ يلعب الأدوار الثانية في الأعمال الدرامية خلال الوقت الحالي.



فاروق الفيشاوي



لعب فاروق الفيشاوي دور البطولة المطلقة في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وحتى بداية الألفية الثالثة، بداية من "القرداتي" في السينما، وعلى الزيبق و"الحاوي" في الدراما، وحتى "كناريا وشركاه" في بداية الألفية الجديدة.



وعاد فاروق الفيشاوي إلى الأدوار الثانية خلال الفترة الحالية، فلعب شخصية المعلم الضو في الفيلم الكوميدي "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام المعروض حاليًا، وقبله دور شهاب في مسلسل "الشارع اللي ورانا".



كمال أبو رية



كان كمال أبو رية اسمًا رنانًا بين نجوم الدراما في بداية الألفية الثانية، فقدم العديد من الأعمال الدرامية انفرد بها مثل مسلسل "قاسم أمين" عام 2002، وأعمال أخرى تقاسم فيها دور البطولة مع نجوم آخرين مثل ميرفت أمين ولوسي وصابرين، وآخرين.



وتراجع كمال أبو رية خلال الوقت الحالي إلى الأدوار الثانية، إذ يقدم مسلسل "بركة" مع عمرو سعد، المنتظر عرضه قريبا وحاول العودة للبطولة المطلقة من خلال المسلسل الديني التاريخي "السلطان والشاه" الذي تم عرضه على عدد من الفضائيات العربية.