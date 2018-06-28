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النجار: مواد اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة يشوبها أخطاء

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:17 م
محمود النجار
محمود النجار
هاني حسين
قال الناشط الحقوقي، محمود النجار، إن كافة مواد اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة بها أخطاء، خاصة المتعلقة بتعريف الإعاقة وتحديد الفرد الذي ينطبق عليه لفظ معاق، إضافة إلى مقارنة كل حق للمعاق بشهادة الفقر.

وأضاف " النجار " في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن بند الإسكان في اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة غير واضح وغير مفسر بشكل جيد، مشيرا إلى أن المعاق يتحمل تكاليف كثيرة لتحركه وتمثل عبء إضافي عليه، ولكن اللائحة التنفيذية تفيد المعاق في الجمع بين راتب ومعاش.

وتابع:" اللائحة التنفيذية نسفت القانون".

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