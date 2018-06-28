برلمانية تطالب بإقالة عمداء كليات بجامعة حلوان لمخالفتهم القانون

طالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومي للإعاقة والقومى للمرأة بإقالة فورية لعمداء كليات الهندسة والفنون التطبيقية والتربية بجامعة حلوان بعدما نشرت على ألسنتهم تصريحات صحفية لم يكذبوها ضربوا فيها بالدستور والقانون عرض الحائط وحرضوا الجامعات المختلفة على رفض قبول الطلاب ذوى الإعاقة بين طلابهم بدعاوى واهية وبحجج عفا عليها الزمن.



وأضافت هجرس فى بيان صحفى لها: في الوقت الذى نحتفل فيه بإقرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوى الإعاقة في كل الكليات بمختلف الجامعات، وفى الوقت الذى نتفاخر فيه أن الدستور يكفل للأشخاص ذوى الإعاقة حقوقهم الكاملة في التعليم و يجرم التمييز ضدهم ويأتي القانون ليجسد ذلك نفاجأ بما نشر على لسان عميد كلية الهندسة جامعة حلوان أنه تفاخر بأن الكلية منذ إنشائها لم يوجد بها طالب متحدي إعاقة واحد، وأن الكلية لن تقبل طلاب من ذوى الإعاقة بحجة إن دراسة الهندسة تحتاج أن يظل الطالب واقفا لفترة طويلة ويستخدم يده في رسم بعض التصميمات، وهى حجج واهية لا يمكن أن يقولها عميد لكلية عظيمة مثل كلية الهندسة ويمكن أن تصدق قبل خمسين سنة من الآن قبل التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث يدرس الطلاب ذوى الإعاقة الآن كل تخصصات الهندسة في كل جامعات العالم وينبغون في دراستها.



وأوضحت هجرس إن القائم بأعمال عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان قالت هى الأخرى ان الكلية لن تقبل طلاب متحدي إعاقة، لأن الدراسة بها عملية وكأنها تعيش في كوكب آخر ولم تسمع يوما إن الطلاب من ذوى الإعاقة قادرين على النبوغ والتفوق في الدراسات العملية وان نوابغ علماء العالم من ذوى الإعاقة في الرياضيات والفيزياء والفنون درسوا في كليات عملية ، في حين ارتكب عميد كلية التربية جريمة التمييز والانتقاء بين الطلاب بحسب إعاقتهم بقوله ان الكلية يمكن أن تقبل طلاب متحدي الاعاقة بدنيا فقط، بحيث يستطيع أن يعمل مدرسا بعد التخرج بسهولة.



واندهشت هجرس من إن تخرج هذه التصريحات عن عمداء جامعة عريقة مثل جامعة حلوان ومن اشخاص على راس الهرم التعليمى في كليات جامعية معتبرة إن هذه التصريحات تنم عن قصور شديد في فهم طبيعة الإعاقة مواكبة بما يتم استخدامه من طرق تدريس حديثة وإتاحة وسائل التعليم في الجامعات الآن ، وعدم دراية بما اقره الدستور وتنص عليه القوانين من حقوق أبناءنا الطلاب بمختلف شرائحهم في الالتحاق بالكلية التى يرغبون الدراسة بها دون تمييز بسبب الإعاقة.



وقالت هجرس إنها سوف تستخدم أدواتها البرلمانية لردع مثل هؤلاء المحسوبين على المنظومة التعليمية المصرية وإنها سوف تطالب بمحاسبة فورية لقيادات جامعة حلوان على تأخرهم في إقالة هؤلاء العمداء معتبرة أن التأخر في محاسبة هؤلاء مشاركة لهم في جرمهم في حق الطلاب من ذوى الإعاقة.

