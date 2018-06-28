ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إضافة مكينتين للغسيل الكلوى بوحدة بمستشفى شربين بـ400 ألف جنيه

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:23 م
إضافة مكينتين للغسيل
إضافة مكينتين للغسيل الكلوى بوحدة بمستشفى شربين
همت الحسينى
شهدت مستشفى شربين إضافة 2 ماكينة غسيل كلوى الى وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى بقيمة 400 ألف جنيه وذلك فى إطار توجيهات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ،للإرتقاء بالخدمات الصحية على مستوى محافظة الدقهلية ،وإبراز دور مساهمات المجتمع المدنى فى الإرتقاء بالخدمة الصحية.

وتم ذلك من خلال مشاركة رجال المجتمع المدنى، ويأتى ذلك مزامنة مع ما تقوم بة مديرية الصحة بالدقهلية من أعمال تطوير بالوحدة، حيث تم الانتهاء من نقل محطة معالجة المياه الي خارج المبني وكذلك رفع كفاءتها كما تم تجهيز وتشغيل صالة جديدة للغسيل الكلوي بسعة اربع ماكينات لزيادة القدرة الاستيعابية للوحدة حيث تحتوي علي 32 ماكينة غسيل كلوي تقوم بتقديم الخدمة ل 122 مريضا.

كما تحتوى وحدة الكلي بمستشفي شربين علي عيادة للكشف المبكر عن امراض الكلي يومي السبت والاربعاء من كل أسبوع كما تتوفر بها خدمة غسيل الكلي الطواريء للحالات الحرجة وكذلك خدمة تركيب القساطر المركزية لمرضي الكلى ،كما وجه وكيل الوزارة الشكر للطاقم الطبى بالوحدة على ما يقومون بة من أداء مشرف وعلى رأسهم رئيس القسم لدورة النشط مع المجتمع المدنى ،كما وجه الشكر لرجال المجتمع المدنى على ما يساهمون بة للإرتقاء بالخدمات الصحية .
إضافة مكينتين للغسيل الكلوى بوحدة بمستشفى شربين بـ400 ألف جنيه
إضافة مكينتين للغسيل الكلوى بوحدة بمستشفى شربين بـ400 ألف جنيه
إضافة مكينتين للغسيل الكلوى بوحدة بمستشفى شربين بـ400 ألف جنيه
إضافة مكينتين للغسيل الكلوى بوحدة بمستشفى شربين بـ400 ألف جنيه
إضافة مكينتين للغسيل الكلوى بوحدة بمستشفى شربين بـ400 ألف جنيه

ترشيحاتنا

10 معلومات عن عمر عصر المتمرد.. أساء لمصر فى إسبانيا

ياري مينا يعادل يعادل رقم خميس رودريجز فى تسجيل الاهداف

تعرف على الهيكل الفني والإداري لنادي الأهرام

نجم المنتخب الروسي يقترب من برشلونة

مفاجأة .. بن علي يعاني الفقر ويريد المثول أمام القضاء التونسي

تعرف على مشجعة دنماركية هزت كأس العالم.. صور

الأهرام سبورت يعلن ضم لاعب وسط الإسماعيلى

منتخب المغرب يقدم احتجاجا بسبب أخطاء التحكيم في كأس العالم

بيراميدز يكشف حقيقة الخلاف مع الأهرام

ثروت راغب: إنتاج نور يفوق ظهر ويصل لـ 10 مليارات قدم مكعب غاز

متهم بـ حركة حسم : أمنت مظاهرات الإخوان بالخرطوش والمولوتوف وتدربنا بالخارج

قرار جمهوري بتعيين 407 وكلاء للنائب العام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

فنانات اخترن الريش في إطلالاتهن.. أبرزهن ميريام فارس ودرة

شاهد.. شبيهة ياسمين صبرى تثير الجدل

شاهد.. عبد الله السعيد يرد 40 مليون جنيه للزمالك

محيى عبيد يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية.. صور

فيديو

صلاح فضل: 30 يونيو أنقذت مصر من قوى الشر .. فيديو
صلاح فضل: 30 يونيو معجزة ومفاجأة للمشاركين فيها
البطاريق تصل مدينة الجليد بالقاهرة فى أول تجربة تعليمية.. فيديو وصور
النجار: مواد اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة يشوبها أخطاء
بكري: رئيس الوزراء يلقي برنامج الحكومة أمام البرلمان.. الأربعاء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟