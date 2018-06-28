إضافة مكينتين للغسيل الكلوى بوحدة بمستشفى شربين بـ400 ألف جنيه

شهدت مستشفى شربين إضافة 2 ماكينة غسيل كلوى الى وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى بقيمة 400 ألف جنيه وذلك فى إطار توجيهات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ،للإرتقاء بالخدمات الصحية على مستوى محافظة الدقهلية ،وإبراز دور مساهمات المجتمع المدنى فى الإرتقاء بالخدمة الصحية.



وتم ذلك من خلال مشاركة رجال المجتمع المدنى، ويأتى ذلك مزامنة مع ما تقوم بة مديرية الصحة بالدقهلية من أعمال تطوير بالوحدة، حيث تم الانتهاء من نقل محطة معالجة المياه الي خارج المبني وكذلك رفع كفاءتها كما تم تجهيز وتشغيل صالة جديدة للغسيل الكلوي بسعة اربع ماكينات لزيادة القدرة الاستيعابية للوحدة حيث تحتوي علي 32 ماكينة غسيل كلوي تقوم بتقديم الخدمة ل 122 مريضا.



كما تحتوى وحدة الكلي بمستشفي شربين علي عيادة للكشف المبكر عن امراض الكلي يومي السبت والاربعاء من كل أسبوع كما تتوفر بها خدمة غسيل الكلي الطواريء للحالات الحرجة وكذلك خدمة تركيب القساطر المركزية لمرضي الكلى ،كما وجه وكيل الوزارة الشكر للطاقم الطبى بالوحدة على ما يقومون بة من أداء مشرف وعلى رأسهم رئيس القسم لدورة النشط مع المجتمع المدنى ،كما وجه الشكر لرجال المجتمع المدنى على ما يساهمون بة للإرتقاء بالخدمات الصحية .