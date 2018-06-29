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ديني

صدى البلد ينقل خطبة الجمعة من الحامدية الشاذلية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية حول موضوع "حرمة الكذب والافتراء والإفساد وإشاعة الفوضى" وتنقله قناة صدى البلد على الهواء مباشرةً .

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان: «حرمة الكذب والافتراء والإفساد وإشاعة الفوضى»، مؤكدة استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت الوزارة أنها واثقة في سعة أفقهم الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

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«حرمة الكذب والافتراء» خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

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