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محافظات

رئيس جامعة أسوان يتفقد سير امتحانات التعليم المفتوح

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:30 م
رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان يتفقد سير إمتحانات التعليم المفتوح
شاذلى عبد الفتاح
قام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اليوم الخميس بتفقد لجان التعليم المفتوح برامج جامعة دمنهور والتى انطلقت يوم 23 يونيو الجارى ، ومن المقرر أن تنتهى فى 2 يوليو القادم .

واطمأن رئيس الجامعة على اللجان وسير الامتحانات وقام بسؤال الطلاب عن مدى توفير الأجواء المناسبة لهم داخل اللجان من مبردات ومراوح فى ظل ارتفاع درجة الحرارة بأسوان.

رافق رئيس الجامعة الدكتور ناصر عبدالرزاق مدير التعليم المفتوح ، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وبعض قيادات الجامعة وتضم برامج جامعة عين شمس ، وجامعة دمنهور 480 طالبا وطالبة بكلية الحقوق و75 كلية التربية و 70 كلية الزراعة و300 كلية التجارة و200 كلية الآداب.  

فيما أكد مدير التعليم المفتوح بالجامعة أن امتحانات برامج جامعة القاهرة ستبدأ يوم الأحد القادم على أن تنهى فى 16يوليو المقبل.

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