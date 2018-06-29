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محافظات

تعليم أسوان: تسليم مدارس النيل الدولية منتصف أغسطس القادم

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:59 ص
الدكتور السيد الفيومى
الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
شكل الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أمس الخميس لجنة من دكتورة أسماء الشافعى مسئول مدارس النيل الدولية بأسوان وآمال سليمان موجه عام رياض الأطفال، وعبير أبو النجا مدير إدارة التجريبيات بمرافقة مهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة لمتابعة الموقف النهائى لمدرسة النيل بأسوان.

وقد تفقدت اللجنة المدرسة وتأكدت من قرب انتهاء أعمال الإنشاء والتشطيب حيث أشار أحمد رشاد إلى أن المدرسة ستكون جاهزة للتسليم منتصف أغسطس القادم أي قبل بدء الدراسة.

ومن جهته أكد الفيومى أن المديرية تعمل على قدم وساق لمتابعة كافة ما يخص مدارس النيل الدولية مع جميع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة الموقف أولًا بأول وطمأنة أولياء الأمور.

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