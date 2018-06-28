تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الخميس، ولليوم الثالث على التوالي.



وارتفعت شهادات إيداع البنك التجارى الدولى 06ر0 نقطة بنسبة 1.14% لتسجل 88ر4 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 96ر4 دولار، بينما كان ‏أقل ‏مستوى ‏لها عند 70ر4 ‏دولار.‏



بينما انخفضت شهادات إيداع مؤسسة "هيرميس" 02ر0 نقطة بنسبة 0.80% لتسجل 47ر2 دولار. ‏وكان أعلى مستوى للشهادات عند 66ر2 دولار، وأقل مستوى لها عند 38ر2 دولار.



وحافظت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية على مستواها عند 30ر5 دولار. كما حافظت شهادات إيداع شركة "أوراسكوم" القابضة للتنمية على مستواها عند 70ر17 دولار، واستقر أيضا أداء شهادات إيداع "أوراسكوم تيليكوم" عند 20ر0 ‏دولار.