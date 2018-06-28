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كأس العالم

بوتين وإنفانتينو يشهدان مباراة استعراضية مع أساطير كرة القدم

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:11 م
صدى البلد
أش أ
أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، إشارة البدء لمباراة أطفال في ملعب "الساحة الحمراء" بمشاركة أساطير كرة القدم وفي مقدمتهم البرازيلي رونالدو والإسبانيين إيكر كاسياس وكارلوس بويول.

وأشارت وكالة الأنباء الأسبانية إلى أن بوتين وإنفانتينو شاركا بضربة البداية في المباراة، التي انطلقت على ملعب كرة قدم بمحيط "الكرملين"، كما التقطا صورا مع اللاعبين الأطفال وكذلك مع أساطير كرة القدم.

وتذكر قائدا برشلونة وريال مدريد السابقين بويول وكاسياس ذكرياتهما في كأس العالم 2010، كما حرص الألماني ماتيوس، الذي توج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم عام 1990، على إعطاء توجيهات للاعبين الأطفال لإظهار أفضل ما لديهم في المباراة التي تابعها باهتمام عشرات الأشخاص والصحفيين الذين تجمعوا في قلب العاصمة موسكو.

وبدا الظاهرة البرازيلية رونالدو، الذي فاز مع منتخب "السامبا" بلقبي كأس العالم 1994 و2002، نشيطا للغاية أثناء المباراة الاستعراضية، كما طالب ساخرا بتطبيق تقنية التحكيم بالفيديو في هذه المباراة.

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