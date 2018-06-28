بكري: رئيس الوزراء يلقي برنامج الحكومة أمام البرلمان.. الأربعاء

قال الإعلامي والنائب البرلماني، مصطفى بكري، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سيلقي برنامج الحكومة أمام مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، وسيتم تشكيل لجنة برلمانية برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسة البيان والرد عليه في فترة لا تزيد عن 10 أيام.



وأضاف بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد"، قائلا: "الحكومة الجديدة لن تحصل على الثقة إلا بعد موافقة 300 نائب من الحاضرين".



وتابع: "قائمة ترشيحات المحافظين ونوابهم ومساعديهم رفعت بالكامل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، والجهات الرقابية انتهت من مراجعة الأسماء والترشيحات في ضوء التقارير المقدمة وسيؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس في الأغلب الإثنين المقبل".

