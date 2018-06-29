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برلمان

النائب محمد عمارة يحصل على موافقة الحكومة لإنشاء مجمع مدارس بالبحيرة..صور

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:00 ص
النائب محمد عمارة
النائب محمد عمارة
معتز الخصوصى
حصل النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب، بمحافظة البحيرة على موافقة كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم، وزير الزراعة، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية، ومحافظة البحيرة، لإنشاء مجمع مدارس بمدينة الدلنجات بالمحافظة.

وأوضح عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية له ، أنه منذ بداية عام 2017 وهناك العديد من المخاطبات والمراسلات وطلبات الإحاطة التي قام بإرسالها للجهات المعنية بشأن الموافقة على إنشاء مجمع مدارس بالدلنجات، مشيدا بجهود الحكومة فى الموافقة على إنشاء هذه المدارس التي ستخدم قطاعا كبيرا من المحافظة وتهدف للنهوض بالمنظومة التعليمية وتأتى ضمن خطة الحكومة لمواجهة ظاهرة تكدس الفصول.

وأشار عضو مجلس النواب بالبحيرة، أن المدارس التى تمت الموافقة على إنشائها هى مدرسة الإرشاد اليابانية، ومدرسة الإرشاد للتربية الفكرية، ومدرسة الإرشاد الرسمية لغات، ومدرسة الإرشاد الابتدائية، مؤكدا على أنه تم إسناد العمل للقوات المسلحة وتم تسليم الموقع واستخراج الرخصة، مقدما الشكر لكل من ساهم فى تلبية مطالب أهالى مدينة الدلنجات والبحيرة بشكل عام وسعى للنهوض بمنظومة التعليم.
النائب محمد عمارة يحصل على موافقة الحكومة لإنشاء مجمع مدارس بالبحيرة..صور
النائب محمد عمارة يحصل على موافقة الحكومة لإنشاء مجمع مدارس بالبحيرة..صور

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