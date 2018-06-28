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تعرف على فن صناعة الحياة غدا فى صباح البلد

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:27 م
تعرف على فن صناعة
تعرف على "فن صناعة الحياة" غدا فى صباح البلد
يقدم برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا الاثنين فقرة دينية تحت عنوان "فن صناعة الحياة" ويتحدث فيها عبد الغنى هندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن كيفية أن يحرص المصريون على البناء والتعمير وصيانة الدولة ومقدراتها والوقوف بالمرصاد فى وجه دعاة الفوضى ورفض كل دعوات الحقد والكراهية.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المنوعة وحالة المرور فى شوارع وميادين مصر وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.

كما يقدم البرنامج أيضا فقرة طبية يومية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى.

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