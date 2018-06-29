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برلمان

برلماني: السيسي نجح في تقوية العلاقات المصرية الخليجية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:59 ص
النائب فوزى الشرباصى
النائب فوزى الشرباصى
معتز الخصوصى
أكد النائب فوزي الشرباصي عضو مجلس النواب، على أهمية العلاقات المصرية – الخليجية قائلا إنها في أفضل مستوياتها على الإطلاق ، مشيرا إلى أن التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة وخصوصا الأوضاع الملتهبة في الخليج العربي من جانب إيران أو الأوضاع في اليمن دفعت بعلاقات مصر بكافة الدول الخليجية ما عدا قطر إلى مصاف عالية من التنسيق والتفاهم.

منوها في بيان له ، أن مصر استطاعت ومن خلال الرؤى الحكيمة للرئيس السيسي بعدما تولى سدة الحكم قبل أربع سنوات أن ترفع من مستوى العلاقات الثنائية بينها وبين كافة الدول الخليجية وأن تعتبر الأمن القومي الخليجي خط أحمر وجزء من الأمن القومي المصري وهو ما كان ذو دلالة بالغة في كافة الدول الاقليمية الطامعة في ثروات المنطقة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد تلقى اتصالاً هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

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