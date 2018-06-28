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كأس العالم

الأهلي يستأنف تدريباته في ملعب التتش

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:11 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تدريباته مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس، الأربعاء، عقب انتهاء معسكر الفريق في الإسكندرية، أمس الأول.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية، أمس الأول الثلاثاء، أمام فاركو على الملعب الفرعي باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل للأهلي صلاح محسن، وإسلام محارب، ووليد سليمان وذلك في ختام معسكره الداخلي الذي استمر 8 أيام، استعدادًا للموسم الجديد الذي يستهله الفريق بمواجهة «تاون شيب»، بطل بوتسوانا، في الجولة الثالثة لمنافسات دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، يوم 17 يوليو القادم.

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