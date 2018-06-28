بالأسماء .. وزير الطيران يصدر حركة تغييرات واسعة

أصدر الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى قرارا بتكليف الطيار أحمد عادل، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفًأً لصفوت مسلم، الذى قام الوزير بشكره على جهوده خلال الفترة الماضية.



جدير بالذكر أن الطيار أحمد عادل، وهو قائد طراز ثقيل "إيرباص 340/330"، وكان يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.



كما تم تعيين اللواء طيار طارق فوزى رئيسا للشركة المصرية للمطارات حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلفًا للطيار محمد سلام مصيلحى.



كما تم تعيين المهندس أحمد فوزى عبد العظيم رئيسا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى حيث كان يشغل منصب مساعد لرئيس مجلس اِدارة الشركة المصرية للمطارات للشئون الفنية خلفًا للمحاسب مجدى اسحاق.