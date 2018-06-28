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كأس العالم

إصابة أحمد الشيخ في مران الأهلي

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:23 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
غادر أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق المسائي اليوم، الخميس، للإصابة.

وسقط «الشيخ» متأثرًا بإصابته في القدم، خلال تدريبات الكرة، وتدخل طبيب الفريق، خالد محمود، لفحصه طبيًا.

واستمرت محاولات تجهيز اللاعب للعودة للتدريبات عدة دقائق، قبل أن يغادر الملعب برفقة طبيب الفريق، لفحصه داخل عيادة ملعب التتش.

يذكر أن الأهلي يستعد للموسم الجديد، الذي يستهلّه الفريق بمواجهة «تاون شيب»، بطل بوتسوانا، في الجولة الثالثة لمنافسات دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، يوم 17 يوليو القادم.

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