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كأس العالم

عاجل.. انطلاق مباراة تونس وبنما بث مباشر

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:13 م
تونس وبنما
تونس وبنما
عمرو ابوبكر
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معلومات عن مشاهدة تونس وبنما اليوم تونسvs بلجيكا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : ملعب فولغوغراد، المعلق : يوسف سيف .

موعد مشاهدة تونس وبنما يوتيوب مباراة تونس وبنما في تمام الـ 9:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والـ 8:00 مساءًا بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة تونس وبنما مباشر لايف تونس وبنما بث حي اليوم 28-06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة تونس وبنما اليوم .

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