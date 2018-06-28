عاجل.. انطلاق مباراة تونس وبنما بث مباشر

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معلومات عن مشاهدة تونس وبنما اليوم تونسvs بلجيكا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : ملعب فولغوغراد، المعلق : يوسف سيف .



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