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ديني

رمضان عبدالمعز: الصحابة كانوا يناقشون النبي في آرائه.. فيديو

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:29 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن الصحابة كانوا يناقشون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في آرائه، ويعرضون عليه آراءهم، رغم أن النبى لا ينطق عن الهوى.

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الخميس: "الصحابة كانوا بيسألوا الرسول الرأي ده وحي من ربنا ولا منك أنت، ولو وحي بياخدوه زي ما هو".

وأشار إلى أن الرأى لو كان من النبي نفسه ناقشوه فيه وينقلون وجهة نظرهم ويعبرون عن عدم قدرتهم عليه لو كان صعبا ويطلبون منه التخفيف.

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