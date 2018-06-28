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أخبار البلد

8 معلومات عن الطيار أحمد عادل الرئيس الجديد لـ القابضة للطيران

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:30 م
الطيار أحمد عادل
الطيار أحمد عادل
نورهان خفاجي
أصدر الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى قرارا بتكليف  الطيار احمد عادل، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفًأً لصفوت مسلم ، رئيس مجلس ادارة الشركة السابق . وأليك أبرز المعلومات عن الطيار أحمد عادل الرئيس الجديد للقابضة للطيران . 

1- تقرر تعيين الطيار أحمد عادل، قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اعتبارا من اليوم الخميس ولحين انعقاد الجمعية العامة لمصر للطيران.

2- كان يشغل عدة مناصب داخل مصر للطيران آخرها مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عام ٢٠١٣.

3-  كان يشغل منصب مديرًا عامًا للإدارة العامة للتدريب عام ٢٠٠٩

4-  نائبًا لرئيس قطاع العمليات الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية عام ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٢ .

5- يليها منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) عام ٢٠١٣.

6- كذلك شغل منصب رئيسًا لقطاع العمليات الجوية في يونيو ٢٠١٣ .

7- حصل على درجة قائد طراز ثقيل عام ١٩٩٩ هذا فضلًا عن رئاسته العديد من اللجان الهامة داخل مصرللطيران.

8 - جدير بالذكر أن الطيار أحمد عادل  هو قائد طراز ثقيل  ( ايرباص  340/330) وكان يشغل  منصب مساعد  رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران .

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