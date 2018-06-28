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أخبار العالم

المعارضة السورية تشجب صمت أمريكا على هجوم في جنوب غرب البلاد

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:19 م
صدى البلد
رويترز
شجب نصر الحريري كبير مفاوضي المعارضة السورية اليوم الخميس ما وصفه بالصمت الأمريكي إزاء هجوم للقوات الحكومية في جنوب غرب سوريا، حيث اتفقت واشنطن على منطقة خفض للتصعيد العام الماضي مع الأردن وروسيا حليفة دمشق.

وقال الحريري في الرياض إن وجود "صفقة خبيثة" هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفسر غياب الرد الأمريكي على هجوم القوات الحكومية المدعومة من روسيا في جنوب غرب سوريا بعد أن استخدمت واشنطن القوة العسكرية ضد هجمات على حلفائها في مناطق أخرى بسوريا.

وأضاف "لكن للأسف الشديد شعرنا بعد فترة بسيطة وكأن هذه المنطقة قد تم الاتفاق عليها عبر صفقة خبيثة وإلا ما الذي يفسر الآن سكوت الولايات المتحدة الأمريكية، وهي دولة ضامنة، على كل هذه الخروقات؟"

وتحدث الحريري عن وضع الأطفال خلال هذا الهجوم عارضا صورا لهم قائلا "أن تغطي أطفالا (لحجب الحقائق) يجب على المجتمع الدولي اليوم أن يشعر بالعار".

وأضاف "هذه صورة أخرى لسيارات الإسعاف في درعا، هذه سيارة إسعاف. هكذا نسعف أطفالنا وهكذا ننقل الأطفال المكدسة أجسادهم".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أقسم بأن يستعيد كل شبر في البلاد لسيطرة حكومته.

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