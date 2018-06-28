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بنات البلد

تخلصي من اسمرار اليدين باستخدام هذا السكراب الفعال

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:31 م
اسمرار اليدين
اسمرار اليدين
آية التيجي
تعانين من اسمرار اليدين، وبدأت في استخدام كريمات تفتيح البشرة ولم تثمر أي نتائج إيجابية معك، وتريدين ان تحصلي على شكل يد مميز، وتتخلصي من الخلايا الميتة، ففي هذا التقرير سوف نصف لك طريقة عمل سكرب سحري يمكنه أن يخلصك من اسمرار اليد تماما.

ويمكن لعمل هذا السكراب أن يقوم يعالج الاسمرار، وان يزيل الخلايا الميتة، والغامقة، حيث انه يحتوي على مواد طبيعية، وغير مكلفة على الإطلاق، ويمكنها أن تعطي نتائج فعالة للغاية،وإليكم طريقة تحضير السكراب بالتفصيل..

المكونات:
ملعقة سكر ابيض او بني.
ملعقة عسل ابيض.
ملعقة زيت زيتون.
عصير ليمونة واحدة.

طريقة التحضير:
سيتم وضع المكونات السائلة في البداية ثم وضع المكونات الجافة على الفور.

طريقة الاستعمال:
قومي بوضع السكراب على يديك وقومي بفركها جيدا لمدة لا تقل عن خمس دقائق.
ومن ثم قومي بغسلها بماء فاتر.
قومي بفرك يديك بالليفة جيدا.
ضعي مرطب للبشرة على يديكي ويفضل عمل السكراب قبل النوم مباشرة.

ويمكن الاستمرار على عمل هذا السكراب مرة واحدة في الاسبوع، وبالأخص إن كنتى تخرجين كثيرا من المنزل، وسوف تحصلي على يدين ناعمتين، وخالية تماما من بقايا الجلد الميتة، الغامقة.

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