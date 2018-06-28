ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

صلاح فضل: 30 يونيو معجزة ومفاجأة للمشاركين فيها

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:27 م
صلاح فضل
صلاح فضل
هاني حسين
قال الناقد والمفكر صلاح فضل، إن ما حدث في 30 يونيو كان مفاجئا للمشاركين في الثورة ومعجزة بكل المقاييس، لافتا إلى أن المشهد الذي أفضى إلى 30 يونيو كان نتاجا لظهور الضمير الوطني والوعي القومي والحس التاريخي.

وأضاف فضل في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أنه كان هناك إحساس عارم بتشويه وجه مصر الحضاري واختطاف الثورة في 2011 .

وتابع: "مصر كان يتم إلباسها قسرا قناعا من التعصب والفاشية الدينية، معتقدين أنهم مستمرون في الحكم للأبد، وبالتالي قاموا بتضييق الحصار على الفن والثقافة والحرية والإبداع وبالتالي أول من انتفض المنشغلون بالثقافة والإبداع".

واستطرد فضل: "مشهد خروج المواطنين غير مسبوق في التاريخ ليقول لا لهذا الظلام والدولة الفاشية وذلك لم يخطر على بال أكثر الناس خيالا ".

ترشيحاتنا

البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

بلجيكا بتشكيل متوازن أمام انجلترا في كأس العالم 2018

نجمات ضربن الرقم القياسي في عدد الزيجات.. أبرزهن دينا وغادة عبد الرازق

بعد وفاته.. هكذا عذب والد مايكل جاكسون ابنائه

فرج عامر يعلن تفاصيل صفقة سموحة الجديدة

الأهرام سبورت يقترب من خطف ثنائي الزمالك

خبير: احتياطات المتوسط من الغاز تبلغ 220 تريليون قدم مكعب

الرئيس السيسي يصدر قرارا بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

مصطفى بكري يكشف كواليس جديدة في حركة المحافظين.. فيديو

دينا مشرف تحصد ذهبية تنس الطاولة بدورة البحر الأبيض المتوسط

منتخب المغرب يقدم احتجاجا بسبب أخطاء التحكيم في كأس العالم

ريال مدريد يقرر تخفيض الشرط الجزائي فى عقد كرستيانو رونالدو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

فنانات اخترن الريش في إطلالاتهن.. أبرزهن ميريام فارس ودرة

شاهد.. شبيهة ياسمين صبرى تثير الجدل

شاهد.. عبد الله السعيد يرد 40 مليون جنيه للزمالك

محيى عبيد يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية.. صور

فيديو

صلاح فضل: 30 يونيو أنقذت مصر من قوى الشر .. فيديو
صلاح فضل: 30 يونيو معجزة ومفاجأة للمشاركين فيها
البطاريق تصل مدينة الجليد بالقاهرة فى أول تجربة تعليمية.. فيديو وصور
النجار: مواد اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة يشوبها أخطاء
بكري: رئيس الوزراء يلقي برنامج الحكومة أمام البرلمان.. الأربعاء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟