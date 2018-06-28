صلاح فضل: 30 يونيو معجزة ومفاجأة للمشاركين فيها

قال الناقد والمفكر صلاح فضل، إن ما حدث في 30 يونيو كان مفاجئا للمشاركين في الثورة ومعجزة بكل المقاييس، لافتا إلى أن المشهد الذي أفضى إلى 30 يونيو كان نتاجا لظهور الضمير الوطني والوعي القومي والحس التاريخي.



وأضاف فضل في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أنه كان هناك إحساس عارم بتشويه وجه مصر الحضاري واختطاف الثورة في 2011 .



وتابع: "مصر كان يتم إلباسها قسرا قناعا من التعصب والفاشية الدينية، معتقدين أنهم مستمرون في الحكم للأبد، وبالتالي قاموا بتضييق الحصار على الفن والثقافة والحرية والإبداع وبالتالي أول من انتفض المنشغلون بالثقافة والإبداع".



واستطرد فضل: "مشهد خروج المواطنين غير مسبوق في التاريخ ليقول لا لهذا الظلام والدولة الفاشية وذلك لم يخطر على بال أكثر الناس خيالا ".