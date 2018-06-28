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خبيرة بعلم النفس توضح أسباب انتحار الطلاب

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:32 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
البهى عمرو
كشفت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، السبب الرئيسي فى انتحار الطلاب فى الفترة الأخيرة، قائلة إن شخصية الطفل تكون سببا من الأسباب لأن الشاب حتى 17 سنه يتعامل بعقل الطفل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة فى مصر» على قناة الحياة تقديم الإعلامية نهاوند سرى، أن صعوبة الامتحانات تكون سببا أيضا فى الانتحار، وشعور الطالب بالضغط النفسي والقلق والخوف.

وأوضحت أن عدم فهم الأهالي لشخصية أطفالهم في سن المراهقة تكون سببًا في الاندفاع وراء حالات الانتحار، وأن الأهالي يمارسون في أوقات كثيرة أشكالا من التهديد والسلوكيات الخاطئة.

وتابعت: "نلاحظ الاهالى يقولون لابنائهم يا دكتور يا مهندس ولكن فى الحقيقة عقول الأطفال لا تصل لهذا المستوى ويكون الطالب لديه تحدٍ للوصول لهذا المستوى واذا اخفق يحاول الانتحار".

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