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أخبار العالم

شاهد.. ميلانيا ترامب تزور الحدود المكسيكية للمرة الثانية

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:30 م
صدى البلد
أحمد قاسم
توجهت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى الحدود المكسيكية بمدينة توسان في ولاية أريزونا المكسيكية، للمشاركة في ندوة حول ملف الهجرة غير الشرعية.

وتعتبر هذه ثاني زيارة للسيدة الأولى الأمريكية خلال وقت قصير، حول تلك الأزمة التي أثارت غضبًا دوليًا من الرئيس الأمريكي، الذي كان مؤيًدا لقرار فصل الأطفال اللاجئين عن أسرهم، ثم تراجع عن موقفه فيما بعد.

وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن ميلانيا ترامب ذهبت خلال الزيارة إلى مقر هيئة الجمارك وحماية وشاركت في ندوة استمعت فيها لعدد من المشاركين حول ملف الهجرة غير الشرعية.
شاهد.. ميلانيا ترامب تزور الحدود المكسيكية للمرة الثانية
شاهد.. ميلانيا ترامب تزور الحدود المكسيكية للمرة الثانية
شاهد.. ميلانيا ترامب تزور الحدود المكسيكية للمرة الثانية
شاهد.. ميلانيا ترامب تزور الحدود المكسيكية للمرة الثانية

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