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أخبار العالم

الجيش الليبي يحرر مدينة درنة بالكامل

الخميس 28/يونيو/2018 - 08:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الجيش الليبي أعلن تحرير مدينة درنة بالكامل.

كان مصدر عسكرى ليبى رفيع المستوى، قد أكد أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة بعد معارك شرسة دامت لأسابيع، مشيرا إلى انهيار الإرهابيين فى كافة محاور المدينة وقيام وحدات الجيش بتمشيط شوارع المدينة.

وقال مسؤول ليبى انه تم تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية.

كانت وسائل إعلام ليبية قد أكدت مقتل قائد مجلس شورى درنة الإرهابى "عطية الشاعرى" فى مواجهات مع قوات الجيش الوطني الليبى وسط مدينة درنة.

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