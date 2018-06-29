في الذكرى الخامسة لإسقاط حكم الإخوان..أكثر من مليون متظاهر تجمعوا أمام ديوان محافظة الشرقية وطالبوا بإسقاط حكم الجماعة..صور

أكثر من مليون متظاهر أمام الديوان العام لمحافظة الشرقية

عرابي والتحرير وطلعت حرب والنصب التذكارى للجندى المجهول والزراعة أبرز ميادين التظاهر





فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، لانتفاضة المصريين على حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي العياط وجماعته، والتى انتهت بخلعه وإسقاط نظامه، حيث شهدت محافظة الشرقية تظاهرات شارك فيها أكثر من مليون متظاهرًا أمام الديوان العام لمحافظة الشرقية، عاصمة المحافظة بمدينة الزقازيق والتي كانت مكانًا لتجمع المتظاهرين من أهالي المحافظة والذين توافدوا من جميع المراكز والمدن.



وأغلق المستشار حسن النجار محافظ الشرقية المحسوب على نظام الحكم الإخواني، فى عهد رئيس الجماعة وقتها، الأبواب أمام المتظاهرين لمنعهم من دخول الديوان العام للمحافظة، وحاول بعض المتظاهرين الدخول للديوان العام، إلا أن العقلاء المتواجدين تدخلوا وتم منعهم.



وتكدس المتظاهرين بدءًا من مبنى الأمن الوطنى بشارع المحافظة أمام بحر مويس، ومن ناحية شارع سنترال الزقازيق وشارع ميدان المحطة وأعلى كوبري المحافظة، وأمام قصر الثقافة، حاملين لافتات تطالب الرئيس محمد مرسي بالرحيل وإسقاط حكم الجماعة.



وعززت مديرية أمن الشرقية من تواجدها بمحيط المتظاهرين لعدم اندساس الخارجين عن القانون وتهريب الأسلحة بالداخل حفاظًا على سلامة المتظاهرين، كما شارك عددًا من أفراد الشرطة ممن لهم مظلمة من نظام الحكم الاخواني بالتظاهرات أيضًا للمطالبة برحيل الرئيس الاخواني محمد مرسي.



وكانت ميادين المحافظة شاهدة على ذكريات وحكايات للمتظاهرين، بدأت بخروج قرابة الـ 20 شخصًا لميدان عرابي فى ثورة الخامس والعشرين من يناير، رددوا في تظاهرة حمتها قوات أمن الشرقية تطالب بالعدالة الإجتماعية، واشتد الشارع غضبًا وانضم إليهم كل شخص كان له مظلمه حتى اصبح عددهم بالآلاف.



وكان من أشهر هذه الميادين "ميدان عرابي والتحرير وطلعت حرب والنصب التذكارى للجندى المجهول وميدان الزراعة"، تسلقت جماعة الإخوان على الثورة من خلالهم وقيادة الثوار لخدمة أغراض الجماعة بالاتفاق مع عناصر 6 أبريل.

