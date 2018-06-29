ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

في الذكرى الخامسة لإسقاط حكم الإخوان..أكثر من مليون متظاهر تجمعوا أمام ديوان محافظة الشرقية وطالبوا بإسقاط حكم الجماعة..صور

الجمعة 29/يونيو/2018 - 05:46 ص
أكثر من مليون متظاهرًا
أكثر من مليون متظاهرًا تجمعوا أمام ديوان محافظة الشرقية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
أكثر من مليون متظاهر أمام الديوان العام لمحافظة الشرقية
عرابي والتحرير وطلعت حرب والنصب التذكارى للجندى المجهول والزراعة أبرز ميادين التظاهر


فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، لانتفاضة المصريين على حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي العياط وجماعته، والتى انتهت بخلعه وإسقاط نظامه، حيث شهدت محافظة الشرقية تظاهرات شارك فيها أكثر من مليون متظاهرًا أمام الديوان العام لمحافظة الشرقية، عاصمة المحافظة بمدينة الزقازيق والتي كانت مكانًا لتجمع المتظاهرين من أهالي المحافظة والذين توافدوا من جميع المراكز والمدن.

وأغلق المستشار حسن النجار محافظ الشرقية المحسوب على نظام الحكم الإخواني، فى عهد رئيس الجماعة وقتها، الأبواب أمام المتظاهرين لمنعهم من دخول الديوان العام للمحافظة، وحاول بعض المتظاهرين الدخول للديوان العام، إلا أن العقلاء المتواجدين تدخلوا وتم منعهم.

وتكدس المتظاهرين بدءًا من مبنى الأمن الوطنى بشارع المحافظة أمام بحر مويس، ومن ناحية شارع سنترال الزقازيق وشارع ميدان المحطة وأعلى كوبري المحافظة، وأمام قصر الثقافة، حاملين لافتات تطالب الرئيس محمد مرسي بالرحيل وإسقاط حكم الجماعة.

وعززت مديرية أمن الشرقية من تواجدها بمحيط المتظاهرين لعدم اندساس الخارجين عن القانون وتهريب الأسلحة بالداخل حفاظًا على سلامة المتظاهرين، كما شارك عددًا من أفراد الشرطة ممن لهم مظلمة من نظام الحكم الاخواني بالتظاهرات أيضًا للمطالبة برحيل الرئيس الاخواني محمد مرسي.

وكانت ميادين المحافظة شاهدة على ذكريات وحكايات للمتظاهرين، بدأت بخروج قرابة الـ 20 شخصًا لميدان عرابي فى ثورة الخامس والعشرين من يناير، رددوا في تظاهرة حمتها قوات أمن الشرقية تطالب بالعدالة الإجتماعية، واشتد الشارع غضبًا وانضم إليهم كل شخص كان له مظلمه حتى اصبح عددهم بالآلاف.

وكان من أشهر هذه الميادين "ميدان عرابي والتحرير وطلعت حرب والنصب التذكارى للجندى المجهول وميدان الزراعة"، تسلقت جماعة الإخوان على الثورة من خلالهم وقيادة الثوار لخدمة أغراض الجماعة بالاتفاق مع عناصر 6 أبريل.
في الذكرى الخامسة لإسقاط حكم الإخوان..أكثر من مليون متظاهر تجمعوا أمام ديوان محافظة الشرقية وطالبوا بإسقاط حكم الجماعة..صور
في الذكرى الخامسة لإسقاط حكم الإخوان..أكثر من مليون متظاهر تجمعوا أمام ديوان محافظة الشرقية وطالبوا بإسقاط حكم الجماعة..صور
في الذكرى الخامسة لإسقاط حكم الإخوان..أكثر من مليون متظاهر تجمعوا أمام ديوان محافظة الشرقية وطالبوا بإسقاط حكم الجماعة..صور
في الذكرى الخامسة لإسقاط حكم الإخوان..أكثر من مليون متظاهر تجمعوا أمام ديوان محافظة الشرقية وطالبوا بإسقاط حكم الجماعة..صور

ترشيحاتنا

التصريح بدفن جثتين عثر عليهما داخل برميل طرشي

أول تعليق من حفتر على تحرير مدينة درنة

وزير تونسي: مستعدون لإقامة شراكة اقتصادية مع مصر والإمارات والسعودية

عبد الله السعيد يشكر مرتضى منصور ونادي الزمالك.. فيديو

ياسر جلال: أولادى ساعدونى في تعلم اللغة الألمانية..فيديو

لجنة الكرة بالأهلي ترفض التفريط في محمد الشناوي

حفتر: الجيش الوطني يطارد الإرهابيين الهاربين من الهلال النفطي

الأول على الثانوية الفندقية: تزوجت العلم وأهلي وجهوا لى اللوم

تعليق مصطفى بكرى على أزمة شقيق محمد صلاح فى المونديال.. فيديو

اكتشف فوائد الزنجبيل بالعسل

نجوم الفن فى عزاء والد محمد فهيم.. صور

5 نصائح يقدمها جمال شعبان للوقاية من أمراض ضغط الدم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

فيديو

شاهد حكاية رجل خمسيني حاصل على 2 بكالوريوس وليسانس وثانوية فندقية
ياسر جلال ومحمد رياض يتشاركان فى دويتو غنائى لأول مرة.. فيديو
حمادة هلال: كان نفسى أغنى والله وعملوها الرجالة لمنتخب مصر فى روسيا
نجلة الشهيد هشام بركات: أنتقم لوالدى بطريقتى..فيديو
الأول على الثانوية الفندقية: تزوجت العلم وأهلي وجهوا لى اللوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟