دفاع البرلمان: مجلس النواب شارك في تشريعات دحر الإرهاب

قال النائب يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن المجلس شارك الدولة فى القضاء ودحر جذور الإرهاب في الآونة الأخيرة، وبعد ثورة 30 يونيو، من خلال إصدار العديد من التشريعات التي كان لها يد في إخماد مخططات الجماعات الإرهابية.



وأضاف كدواني فى تصريحات لـ"صدى البلد": أن أهم تلك التشريعات تمثلت في قانون تنظيم التظاهر الصادر في نوفمبر 2013، وقانون حماية المنشآت العامة الصادر في أكتوبر 2014، وقانون "الكيانات الإرهابية" الصادر في 23 فبراير 2015، ثم قانون مكافحة الإرهاب الذي تم التصديق عليه في أغسطس 2015، بالإضافة إلى قانون فرض حالة الطوارئ، الذي صدر إبان حادث ضرب الكنيسة الكاتدرائية بالإسكندرية وكنيسة مار جرجس، بطنطا، والذين أوديا بحياة 46 شخصا، وأخيرا فرض حظر استخدام الطائرات اللاسلكية.



وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بالبرلمان أن ثورة 30 يونيو عبرت عن إرادة الشعب المصري كله، وانقاذ مصر من مخطط كان محضر له، إلا أن الجيش والشعب وقفا لإنقاذ البلاد من محنة شديدة.



ولفت النائب إلى أن مصر كانت علي شفي فوضي وإخلال امني، كان سيضع الدولة في مأزق كبير، بسبب وجود جماعة أبت إلا مصلحتها الخاصة.



وتحل يوم السبت المقبل الذكري الخامسة، لثورة 30 يونيو، التي قام بها الشعب المصري في عام 2013، واستطاع أن يزيح محمد مرسي، المحسوب على جماعة الإخوان من الحكم، بعد صدور بيان 3 يوليو، الذي أعلن فيه عن عزل مرسي، وتولي المستشار عدلي منصور، رئيسا مؤقتا.