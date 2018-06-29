إرهابى بدرجة مذيع.. إعلاميون باعوا أنفسهم ووطنهم لأجل المال وكسب رضاء الجماعة الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو.. معتز مطر ومحمد ناصر أبرزهم

استقطب تنظيم الإخوان، المعروف بالجماعة الإرهابية، بعد ثورة 30 يونيو عددا من العاملين بالإعلام فى مصر عن طريق الإغراء بالأموال الطائلة ، وذلك من خلال بعض القنوات الفضائية التابعة لهم، والتى تسعى إلى ترويج أهدافها الخبيثة ومحاولة تهديد استقرار المجتمع ومهاجمة رموزه، كما شهدت الساحة الفنية انضمام عدد من الفنانين إلى قنواتهم الفضائية، فضلا عن هروبهم إلى الدول التى تتولى بث هذه القنوات ومنها تركيا, خاصة بعد اندلاع ثورة الـ30 من يونيو، التى أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسى، المتهم بالتخابر مع قطر والهروب من سجن وادي النطرون.



صدى البلد يرصد أسماء هؤلاء الإعلاميين الذين باعوا بلادهم من أجل السعى وراء الأموال ، دون النظر إلى شرف المهنة وبدأوا فى مهاجمه مصر ، من داخل الدول التى تسعى دائمًا لتشويه صورة مصر بالكذب والإفتراء أمام دول العالم.



وكان على رأس هؤلاء :



1- معتز مطر



إعلامي مصري، عمل بالصحافة فى بداية حياته، ثم الشبكة العربية وشبكة الـart، ومقدم برنامج محطة مصر على قنوات مودرن حرية ومودرن مصر ثم إتجه للإخوان بعد ذلك من خلال ليقدم مصر 25، ومع معتز على قناة الشرق. الاخوانية بتركيا.



وانضم مطر لقناة الشرق الخوانية عقب ثورة 30 يونيو و بدا يهاجم مصر وينشر أخبارا كاذبة بغرض إشاعة الفتنة بين الناس وتصدير صورة خاطئة عن مصر، وفي 8 يوليو 2015، قضت محكمة جنح الدقي المصرية بحبس معتز مطر وزميله الإعلامي محمد ناصر غيابيا 10 سنوات، لاتهامه بمحاولة "قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والترويج للقيام بأعمال عنف ضد رجال الجيش والشرطة".



2- محمد ناصر



ظلّ «ناصر» لفترة طويلة يبحث عن فرصة عمل بعد فشلة فى العديد من البرامج التى قدمها ، منها برنامج عبر قناة «أو تى فى» ، بعد ذلك انتقل لقناة المحور وقدم برنامج «شيزوفرينيا» ، ثم برنامج «من هنا ورايح» الذى توقف لمدة عام أو أكثر حتى جائت ثورة الثلاثين من يونيو، ليُعلن إنضمامة لقناة «الشرق» الإخوانية التى تبث من دولة تركيا والتى ادعى ناصر وقتها أن القناة إخبارية مستقلة تنطلق من خارج مصر.



ومارس «ناصر» أشكالا متنوعة من التحريض والترهيب للدولة المصرية، أشهرها تهديده ضباط الشرطة بالقتل، حيث قال فى إحدى حلقاته عشية تظاهرات الإخوان: «كملوا اقتلوا الضباط.. كل زوجة ظابط جوزك هيتقتل بكرة، أو بعده هيتقتل هيتقتل، الثوار لو كملوا لحد مارس هيسقطوا النظام».



ولم يسلم عدد كبير من الفنانين والإعلاميين من مهاجمة «ناصر» وبعد خلاف على المال انتقل «ناصر» فيما بعد إلى قناة اخوانية أخرى داخل ذات الدولة، ولم تختلف سياساته على الاطلاق، فهذا التنقل لا يتعدى تقسيما للجهد بينه وبين زميله «معتز مطر» الذى يتناوب معه الهجوم على الدولة المصرية والتهكم على شعبها حتى وقتنا هذا.



3- صابر مشهور



ليس له اى ارشيف واضح فى العمل الإعلامى سوى عمله كمراسل لقناة الجزيرة مباشر مصر المحسوبة على جماعة الإخوان , ثم إختقى وعاد بعد 30 يونيو كمذيع بإحدى القنوات الإخوانية بتركيا .



4- حمزة زوبع



ليس له اى علاقة بالإعلام ومع ذلك يسعى لتعريف نفسه دائمًا كإعلامى ، وهو ما يظهر به على احدى قنوات الإخوانية بعد هروبه من مصر عقب ثورة 30 يونيو ثم طرده من قطر بعد إبلاغه بعدم الرغبة فى وجوده على أرضهم لينتقل بعد ذلك لتركيا هاربا .



عمل كمتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الإخوانى ويعرف نفسه بطبيب وكاتب وخبير في التنمية البشرية و في الإعلام المجتمعي ومؤلف كتب في تنمية المهارات الاتصالية وروائى .



وأدرجت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة السادسة شمال"، الثلاثاء الماضى ، محمد ناصر ومعتز مطر وصابر مشهور وحمزة زوبع، مقدمي البرامج بإحدى القنوات الاخوانية التي تبث من تركيا، و183 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طلائع حسم الإرهابية".



وجاء القرار بناء على الطلب رقم 8 لسنة 2018، قرارات كيانات إرهابية، ورقم 8 لسنة 2018 قرارات إدراج قوائم الإرهابيين في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.



ويبدأ قرار الإدراج من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015، وبحسب القرار فإن أبرز الأسماء المدرجة: معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة ويحيى موسى.

