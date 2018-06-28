رئيس مجلس النواب فى اليوم الثانى لزيارته ألمانيا.. مصر تسعى لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن وتحسين أوضاع الإنسان.. ونائبة بـ البوندستاج تشيد بتحسنها فى مصر.. صور

نائبة بالبوندستاج الألمانى تؤكد ضرورة التعاون وتقديم الدعم للدولة المصرية

عبد العال يلتقى رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية بالبوندستاج

رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية يشيد بالتطور فى مجال حرية الأديان تحت قيادة السيسى

عبد العال يوجه التحية لميركل على جهودها بالمشاركة مع السيسى لدفع العلاقات مع مصر

نائب رئيس البوندستاج الألمانى:

ألمانيا لها علاقات استراتيجية بمصر قائمة على محورية الدور المصرى فى الشرق الأوسط والمنطقة

واصل د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لقاءاته باليوم الثانى لزيارته الرسمية لألمانيا حيث التقى النائبة جيدا ينسن رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبوندستاج الألمانى.فى بداية اللقاء رحب الدكتور على عبدالعال بالنائبة الألمانية، وأكد على أن وجوده اليوم فى المانيا إنما يأتى فى إطار الالتزام الواضح من البلدين على الدفع بعلاقاتهما إلى المزيد من التطور ولاسيما على المستوى البرلماني، وأشاد الدكتور عبدالعال بوجود نائبة شابة على رأس لجنة هامة كلجنة حقوق الإنسان فى البوندستاج، وأشار إلى أن البرلمان المصرى يضم فى عضويته 90 امرأة و33% من الشباب وهو الأمر الذى مهد له دستور 2014.ثم استعرض الدكتور عبدالعال الجهود التى تقوم مصر بها حاليًا فى سبيل تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن وتحسين أوضاع الإنسان، فى ظل التحديات التى تواجه الدولة المصرية، خاصة الإرهاب، وفى هذا السياق أشار الدكتور عبدالعال إلى دور مجلس النواب حيث تم إصدار قانون بناء وترميم الكنائس وهو أول قانون يختص ببناء دور عبادة للأقباط، كما يأتى الدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان مكملًا لجهود الدولة من أجل ضمان تحسين أوضاع حقوق الإنسان، حيث يمارس عمله بشكل مستقل تمامًا، ويقدم تقريرًا سنويا إلى البرلمان يتم من خلاله رصد كافة الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان فى مصر.ودعا الدكتور عبدالعال إلى تقديم الدعم لمصر فى المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، كونها ضرورية لبناء نظام اقتصادى وثقافى قوى تسود فيه حقوق الإنسان.من جانبها أكدت النائبة الألمانية ورئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبوندستاج الألمانى على أهمية الحوار وتبادل الرؤى بين البلدين، وأشادت بما وصلت إليه مصر من تحسين لأوضاع حقوق الإنسان رغم الظروف المحيطة، كما أكدت على ضرورة التعاون وتقديم الدعم للدولة المصرية بوصفها شريكًا ضروريًا فى المنطقة.كما التقى اليوم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مع النائب رالف براوكزيبر رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية بالبوندستاج،حيث استهل الدكتور على عبدالعال اللقاء بالإعراب عن سعادته بوجود عضوين من أعضاء جمعية الصداقة من أصول مصرية، وهو ما يعكس التنوع فى المجتمع الألمانى وقوة نسيجه، وساهم فى ريادة المانيا فى القارة الأوروبية، كما أشاد باعتزاز أعضاء الجمعية وتقديرهم وحبهم لمصر رغم اختلاف توجهاتهم السياسية ، داعيًا إياهم إلى القيام بدور فاعل في تعزيز العلاقات بين مجلسى النواب فى البلدين استكمالًا لمسيرة التطور فى العلاقات الثنائية بين مصر والمانيا.من جانبه أشاد النائب الألمانى بالتطور الملموس فى مجال التعايش السلمى وحرية الأديان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن جمعية الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية بالبوندستاج تضم فى عضويتها عددا من الأعضاء من انتماءات سياسية مختلفة، يجمعهم جميعًا حبهم وتقديرهم لمصر، والرغبة فى التعاون معها.واكد على دعم الجمعية الكامل لتشجيع الشركات الالمانية للاستثمار في مصر واهمية ما تقوم به مصر في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعيةكما التقى د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب مع النائب ألكسندر دوبرندت وزير النقل والمواصلات والبنية التحتية السابق، ورئيس الكتلة النيابية لحزب الاتحاد المسيحى الاجتماعى بالبوندستاج.تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، حيث أكد الدكتور عبدالعال على ضرورة استكمال مسيرة التطور التى تشهدها العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى البرلمانى، منوهًا إلى أن تشكيلة البرلمان المصرى الحالى تعكس تمثيل كافة أطياف المجتمع المصرى، من نساء وشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك الحال بالنسبة للأحزاب السياسية المصرية التى يوجد تمثيل لها بالبرلمان.واستكمل الدكتور عبد العال لقاءه باستعراض الأوضاع الداخلية فى مصر، وما تواجهه الدولة المصرية من تحديات مرتبطة بالأساس بما تشهده المنطقة من اضطرابات وعدم استقرار، حيث أشار إلى أن جهود الدولة فى مواجهة الإرهاب معلومة للجميع، فمصر فى إطار حربها على الإرهاب إنما تدافع عن أمنها الداخلى والإقليمى، كما أنها تقف كحائط صد أمام هذه الهجمات التى طالت نيرانها معظم دول أوروبا، وتكللت هذه الجهود بالنجاح حتى الأن وهو ما يعكسه مستوى الأمن والاستقرار الذى تشهده مصر حاليًا.كما أكد عبد العال على أن الدولة المصرية فى سبيل حربها على الإرهاب تقف بمفردها، وترحب بيد العون من الشركاء الاقليميين والأوروبيين، كذلك الحال بالنسبة للجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتى نجحت حتى الأن فى وقف موجات الهجرة غير الشرعية التى كانت تستغل الحدود البحرية للدولة المصرية للانطلاق منها، وبالنسبة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وما اتخذته الدولة المصرية من اجراءات اقتصادية ضرورية لمواجهة الخلل الهيكلى فى الاقتصاد، فقد بدأت مصر تجنى ثمار هذا الإصلاح، وبدأت مؤشرات التنمية فى الارتفاع، وتحسن المناخ الاستثمارى فى مصر، بفضل استكمال مسيرة الاصلاح باعداد البيئة التشريعية المشجعة له، من إصدار عدد من القوانين تسهل وتشجع الاستثمار فى مصر.ودعا الدكتور عبدالعال النائب الألمانى لحث الشركات والمؤسسات الألمانية لزيادة استثماراتها فى السوق المصرى والاستفادة من مؤشراته وقدراته الواعدة.من جانبه، أكد النائب الألمانى على تقديره لكافة الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى اطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، موجهًا الشكر للدكتور على عبدالعال على عمله الدءوب- من خلال رئاسته للبرلمان المصرى- فى مكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية إلى أوروبا.معربًا عن دعمه للسياحة المصرية والاستثمار فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أنه وقت توليه منصب وزارة النقل فى الحكومة الألمانية كان من أكثر الداعمين لمصر.كما استعرض د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب، جهود الدولة المصرية لمواجهة مختلف التحديات الحالية، سوء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.جاء ذلك خلال لقاءه اليوم مع النائب توماس أوبرمان نائب رئيس البوندستاج الألمانى عن الحزب الاشتراكى الديمقراطى،منوهًا إلى الجهد المبذول من مصر - من خلال إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية - لوقف موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بوصفها من أكثر الأزمات الحالية للشركاء الأوروبيين، مطالبًا دول أوروبا بدعم جهود دول جنوب المتوسط فى هذا المجال، وتوجيه وزيادة استثماراتها إلى مصر ودول الجنوب، إلى جانب التعاون فى مجال التعليم والتدريب للشباب وتأهيلهم للعمل فى بلدانهم، بما يسهم إلى حد كبير فى وقف الهجرة.كما وجه الدكتور عبدالعال التحية إلى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على جهودها بالمشاركة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدفع العلاقات مع مصر إلى مستوى يتناسب مع مكانة البلدين الكبيرين ودورهما الداعم للاستقرار والسلام فى محيطهما ، ودعمها للقارة السمراء أفريقيا، خاصة فى ضوء تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى فى 2019.وفيما يخص الجانب الألمانى، أكد نائب رئيس البوندستاج الألمانى على أن المانيا لها علاقات استراتيجية بمصر، قائمة على الاحترام المتبادل والايمان بمحورية الدور المصرى فى الشرق الأوسط والمنطقة، كما أن الشعب الألمانى معروف بحبه لمصر وتربطه بالمصريين علاقات صداقة قوية، والدليل على ذلك تصدر الألمان لأعداد السائحين فى مصر حاليًا.وأعرب نائب رئيس البوندستاج الألمانى عن سعادته بما تشهده مصر من استقرار داخلى، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط لن تشهد استقرار دون استقرار الأوضاع فى مصر، وأن استقرار الداخل المصرى جاء فى ظل ظروف صعبة شهدتها المنطقة بداية من أحداث الربيع العربى، وفى هذا السياق وجه نائب رئيس البرلمان الألمانى التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى على فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واستكمل حديثه بدعوة المؤسسات الألمانية والشركات لزيادة الاستثمارات فى مصر، خاصة الاستثمار فى تطوير التعليم فى مصر.وثمن جهود مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن المانيا تحاول اليوم وضع خطة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ولابد لها من التعاون مع مصر والشركاء الاقليميين فى هذا الصدد.كما أشار النائب الألمانى إلى أن هناك توجها المانيا نحو زيادة الاستثمارات فى قارة أفريقيا، وتسعى المانيا إلى زيادة استثماراتها فى مصر ودفعها بالاتجاه الصحيح.وفى ختام اللقاء ، وجه نائب رئيس البوندستاج الألمانى حديثه مازحًا مع الدكتور عبدالعال حيث قال أن هناك وجها جديدا مشتركا بين مصر والمانيا بدأ أمس، وهو تذيل كل فريق لمجموعته فى كأس العالم وخروج الفريقين المصرى والألمانى من الدور الأول.