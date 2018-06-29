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محافظات

احتفالات بـ 21 مركز شباب بالأقصر فى ذكرى ثورة 30 يونيو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 05:01 ص
حفني بركات حفني مدير
حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر
شمس يونس
استعدت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، لتنظيم احتفالات بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو يوم السبت القادم حيث يتم تنظيم الاحتفالات فى نطاق "21" مركز شباب على مستوى المحافظة لتشدو الأغانى الوطنية والمسابقات الفنية والرياضية والثقافية بمناسبة الذكري العظيمة ، وتنظم هذه الاحتفالات بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورعاية الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر.

صرح بذلك حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر معربًا عن تقديره للثورة المجيدة، التي يقف لها العالم إعزازًا وإجلالًا، والتي تثبت أن الشعب المصري شعب قادر دائمًا على أن يصنع التاريخ وأن يهتف باسم مصر الأبية الفتية، التي هزمت كل جيوش الغزاة عبر تاريخها بفضل قواتها المسلحة الوطنية التي تضرب أفضل الأمثلة وأروعها في الوطنية والفداء والدفاع عن تراب الوطن داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

وأكد حفني بركات أن ثورة 30 يونيو ذكرى مجيدة تعكس التفاف شعب مصر علي خارطة طريق واحدة من أجل الحفاظ علي مقدرات واستقرار وطننا .

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