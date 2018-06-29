اكتشف فوائد الزنجبيل بالعسل

الزنجبيل هو من بين التوابل التي لها فوائد صحية لا تصدق على الدماغ والجسم وعند مزجه مع العسل، يُصبح الشراب المثالي للحفاظ على الصحة ووفقا ل "naturalfoodseries" . إليكم ٧ فوائد لشراب الزنجبيل والعسل:



1- يساعد على الهضم



للعسل والزنجبيل خصائص مضادة للأكسدة تزيد قوة الجهاز المناعي. كما يحتوي خليط الزنجبيل والعسل على مستويات عالية من البروتين، التي تساعد على عملية الهضم وإذابة الدهون.



2- يخفف آلام الحيض



يشتهر الزنجبيل كعلاج جيد للأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية، حيث يساعد شاي الزنجبيل والعسل على استرخاء العضلات، وبالتالي تقليل التشنجات.



3- يخفف من التوتر



التأثير المهدئ للزنجبيل والعسل يُساعد على مكافحة الإجهاد والتوتر. ويعتقد أن هذا يعود إلى رائحته القوية.



4- يعالج آلام المفاصل والصداع النصفي



لأن الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات، فهو يعمل على معالجة أي نوع من الألم وتورم الأنسجة، ما يعني أيضًا أنه يمكن أن يوفر الراحة من الصداع النصفي



5- يعالج الربو



مزيج العسل والزنجبيل هو مهدئ بشكل طبيعي ومضاد للالتهابات،ـ إذ يُقلل من التوتر في الرئتين ويعزز تدفق الأوكسجين إليهما، ما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية.



6- يحسن أداء المعدة



إلى جانب التخفيف من أعراض الغثيان والقيء، يعمل خليط الزنجبيل والعسل أيضًا على تحسين امتصاص الطعام، وكذلك منع الشعور بالنفخة بعد الأكل.

