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فن

أغانى عبد الحليم تزين ليلة فى حب مصر

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:46 م
صدى البلد
أحمد البهى
بمناسبة الإحتفال بذكري ثورة 30 يونيو، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي ( بالسيدة نفيسة) في السادسة مساء السبت 30 يونيو التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية " ليلة في حب مصر".

"ليله في حب مصر" من تقديم الكاتب الكبير والمؤرخ محمد الشافعي، وحوار مفتوح حول ثورة 30 يونيو، والقاء لعدد من القصائد الوطنية لكبار الشعراء مثل سيد حجاب، عبد الرحمن الأبنودي، بيرم التونسي وصلاح جاهين، ويشارك في الليلة المطرب والملحن عهدي شاكر، وباقة من الأغاني الوطنية التي مازالت تعيش في وجدان المصريين لكبار المطربين مثل عبد الحليم حافظ ، شادية، محمد عبد الوهاب، كما تشارك بأشعارها الشاعرة سحر الشربيني.

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