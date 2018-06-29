حصاد العام الأسود لحكم الإخوان الإرهابي بالبحيرة.. اقتحام مبنى المحافظة ومركز شرطة حوش عيسى ومقتل 6 وإصابة أكثرمن 400 شخص.. وثورة يونيو تعيد الحياة لها من جديد.. صور

حصاد العام الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية بالبحيرة:

اقتحام مبنى محافظة البحيرة وإضرام النيران بمكتب المستشار العسكرى

ميشليات الإرهابية تسيطر على شارع عبد السلام الشاذلي وتحوله لساحة حرب

سقوط 6 قتلى وأكثر من 400 شخص بدمنهور وإتلاف المحلات والبنوك المواجهة لمبنى المحافظة

القبض على اكثر من 450 من عناصر الجماعة الإرهابية بتهمة تكدير الأمن العام وممارسة العنف والقتل العمد

المحكمة العسكرية بالإسكندرية.. الحكم بحبس 179 إخوانيا بأحكام تتراوح من 10 سنوات إلى المؤبد



شهدت محافظة البحيرة أحداثا دامية فى عهد ميليشات الجماعة الارهابية التى تولت الحكم برئاسة المعزول محمد مرسى لمدة عام ما دعا أهالى البحيرة بتسميته بالعام الأسود ، ونفذت جماعة الاخوان الارهابية عمليات تخريبية فى أعقاب فض إعتصامي رابعة والنهضة خلال شهر اغسطس 2013 واقتحم المئات من عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية مبنى محافظة البحيرة حاملين زجاجات المولوتوف والخرطوش والشوم والطوب والصفائح الفارغة.



وتمكنت عناصر الجماعة الارهابية من كسر البوابات الحديدية لمبنى المحافظة وقاموا برشقها بزجاجات الملوتوف والطوب والحجارة وتحطيم كشك إشارة المرور المواجه لمبنى المحافظ بشارع عبد السلام الشاذلى بدمنهور وإشعال النيران فى اطارات الكاوتش لمنع مرور الاهالى؛ احتجاجا على فض قوات الشرطة والجيش لاعتصامات رابعة العدوية والنهضة.



كما قامت عناصر الاخوان الارهابية بمنع مرور السيارات بشارع المحافظة والتصدى لها وتحطيم بعضها ومنع خروج الاهالى القاطنين بالشوارع المواجهة للمحافظة وحبسهم فى منازلهم والقيام بالدق على علب الصفيح، مرددين هتافات: "الله اكبر الله اكبر حسبى الله ونعم الوكيل، إحنا فداك يا إسلام، ارحل ارحل، يسقط يسقط حكم العسكر" ما تسبب فى سيطرة حالة من الفزع والهلع والرعب بين اهالى مدينة دمنهور.



وفشلت قوات مكافحة الشغب بالمرور حول المحافظة في تفريق عناصر الجماعة الارهابية بالقنابل المسيلة للدموع واقتحم عناصر الإخوان مبنى ديوان عام محافظة البحيرة بمساعدة احد الموظفين بمكتب السكرتير العام المساعد، فقاموا بكسر إحدى أبواب مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، بينما غادر العاملون بالديوان المبنى،من الابواب الخلفية واعتلى عناصر الارهابية "سلم حديدى"، لإزلة لافتة مدون عليها اسم محافظة البحيرة لتعليق صور للرئيس المعزول محمد مرسى أعلى مبنى ديوان عام المحافظة.



وأشعل المتظاهرون النيران في إطارات السيارات، وسيارة للأمن المركزي في محيط مبنى المحافظة، وعدد من الأشجار ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات وقوات الأمن، ما بين إختناقات من الغازات المسيلة للدموع وخرطوش.



وتكررت المظاهرات فى نفس اليوم أمام مركز شرطة حوش عيسى، ما نتج عنه إحراق عدد من المبانى الحكومية، ومقتل 6 من المواطنين، وإصابة أكثر من 200 شخص، وإحراق مبنى ديوان عام المحافظة ومركز شرطة حوش عيسى، وإتلاف عدد من السيارات، وتهريب السجناء بمركز شرطة حوش عيسى، وحرق وإتلاف معظم وثائق المصالح الحكومية بمبنى المحافظة وبمركز شرطة حوش عيسى، الذى تم اقتحامها.



وتعليقا على هذه الأحداث أكد عادل محلاب المحامى والناشط السياسى بأن يوم 14 من شهر اغسطس 2013 كان بمثابة اليوم الأسود لمحافظة البحيرة بسبب حرق ميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية مبنى المحافظة بالهجوم عليه وإلقاء المولوتوف وإضرام النيران فيه وحجز الموظفين المتواجدين داخل ديوان المحافظة.



وأوضح أن معظم المشاركين فى عملية الحرق للديوان العام ليسوا من سكان دمنهور، وإن الجماعة الإرهابية قامت باستئجار مجموعة من البلطجية واستقطبت عناصر من المراكز المجاورة لتنفيذ مخططهم بحرق المحافظة والمنشآت الحيوية فى المدينة ردًا على فض اعتصام رابعة المؤيد للمعزول محمد مرسى بمشاركة كوادر الجماعة من أبناء مدينة دمنهور الذين اختفوا بعد ذلك عقب تصدى شباب المدينة لهم ومنعهم من استكمال مخططهم بحرق ديون المحافظة كاملًا، موضحًا أنه لولا تصدى الشباب لميليشيات الجماعة الإرهابية قبل وصول الأجهزة الأمنية التى وصلت متأخرة لتمكنت ميليشيات الإرهابية من حرق ديوان المحافظة كاملًا.



وأضافت حنان علي إحدى سكان منطقة ارض آدمون المواجهة لمبنى ديوان محافظ البحيرة، بشارع عبدالسلام الشاذلى بدمنهور، أنها شاهدت يوم فض اعتصام رابعة منذ بدايته وتحول شارع عبدالسلام الشاذلى لساحة حرب بين مليشيات الجماعة الارهابية ورجال الجيش والشرطة أثناء التصدي كما شاهدت عناصر الجماعة الارهابية وبرفقتهم قيادات الاخوان قادمين من ميدان جلال قريطم لمبنى المحافظة للمشاركة فى اقتحام مبنى المحافظة وقاموا بالتصدى لدبابات الجيش والعربات المدرعة واشعلو النيران باحدى عربات الامن المركزى واعتلوها وتحول شارع عبد السلام الشاذلى الى بركة دماء متناثرة واثار الحريق وسقط العديد من القتلى والمصابين.



وتمكن رجال المباحث الجنائية بالبحيرة برئاسة اللواء اشرف عبد القادر وقتها من القبض على موظف فنى بمكتب السكرتير العام المساعد للمحافظة، بعد أن تبين قيامه بمساعدة أنصار جماعة الإخوان الإرهابية بدمنهور والتخطيط لهم لاقتحام وحرق مبنى المحافظة وتقدم محمد الأنصارى مسئول الامن بديوان مبنى محافظة البحيرة قد حرر المحضر رقم 36 أحوال قسم دمنهور ضد المدعو" أ ال ق"، 40 سنة، مقيم بمنشية الحرية، موظف بمكتب السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، يتهمه فيه بمساعدة عناصر من جماعة الإخوان فى اقتحام مبنى المحافظة وإرشادهم إلى المكاتب والقاعات والمخازن المهمة بالمبنى ومساعدتهم فى اقتحامها وإشعال النيران فيها.



فيما قرر المستشار ايهاب ابو عيطة المحامى العام لنيابات البحيرة وقتها حبس أكثر من 250 متهما من عناصر الإخوان المتورطين فى اقتحام مبنى المحافظة واشعال النيران به، وإرتكابهم جرائم العنف والشغب التى شهدتها مدينة دمنهور ووجهت النيابة العامة للمتهمين أكثر من 15 تهمة منها "القتل العمد للمواطن توفيق ، وحرق مبنى محافظة البحيرة وممارسة اعمال ارهابية وتكدير الامن العام والشروع فى قتل وإحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص والانضمام إلى جماعة ارهابية محظورة".



وتم احالة القضية الى محكمة الجنايات العسكرية بالاسكندرية للحكم في قضية حريق ديوان عام محافظة البحيرة، واقتحام مركز شرطة حوش عيسى عقب فض اعتصام رابعة والمتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الارهابية وبعض نواب الشورى، أبرزهم الدكتور محمد جمال حشمت، القيادي الهارب في الخارج، والمهندس أسامة سليمان، محافظ البحيرة الأسبق.



وقضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، يوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر نوفمبر لعام 2015 برئاسة المستشار سيد حرب فى القضية رقم 257 لسنة 2015 جنايات عسكرية، والمتهم فيها 207 متهمين باقتحام قسم شرطة حوش عيسى بالبحيرة وأعمال شغب وعنف، حضوريًا بمعاقبة 20 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وبمعاقبة 69 متهمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، ومعاقبة سبعة متهمين بالسجن خمسة سنوات وغيابيًا بالمؤبد على 90 متهمًا، كما قضت ببراءة 17 متهمًا حضوريًا وأربعة غيابيا.



كما قضت المحكمة فى القضية رقم 233 لسنة 2015 جنايات عسكرية والمتهم فيها 300 متهم بتهمة اقتحام مبنى محافظة البحيرة حضوريًا بالسجن المشدد 15 عامًا على 34 متهمًا وبالسجن المشدد عشر سنوات على 22 متهمًا، وبالسجن المشدد سبع سنوات على 35 متهمًا وبالسجن المشدد خمس سنوات على 11 متهمًا، كما قضت بمعاقبة حدث بالسجن ثلاثة سنوات وغيابيًا بالمؤبد على 160 متهمًا وغيابيًا على ثلاثة أحداث بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما حكمت حضوريا ببراءة 33 متهمًا.



وشهدت محافظة البحيرة وقفات احتجاجية ومسيرات شعبية للتنيد بحكم المرشد والمطالبة بالتخلص منه للحفاظ على ما تبقى من البلاد وتوحدت صفوف الشعب حتى قامت ثورة 30 يونيو ومن بعده توفيض الرئيس عبد الفتاح السيسى للتخلص من حكم المرشد.