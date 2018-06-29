البورسعيدية في ذكرى ثورة 30 يونيو: نحن أيقونتها.. فرضنا المشير ورفضنا الحظر.. نأمل في إنهاء أوجاعنا.. والنهوض باقتصاد الوطن يبدأ من الباسلة كما قال الرئيس

البورسعيدية

تمردنا على الإرهابية من يناير 2013 وأعلنت الباسلة خالية من الجماعة وأنصارها

تفجر ميدان الشهداء 28 يونيو كان بمثابة إعلان نهاية الإرهابية بمصر

فرضنا المشير و رفضنا الحظر ودعمنا تمرد لتنجو مصر من كابوس الإرهابية

نأمل أن تنتهي أوجاعنا خلال العام الحالي من إسكان و نظافة وبنية تحتية

ثقتنا كبيرة في الرئيس لأنه أكد أن النهوض باقتصاد الوطن يبدأ من بورسعيد



يعتبر أهالي بورسعيد أنفسهم أيقونة وشرارة ثورة 30 يونيو منذ أن أعلنوا العصيان المدني على الإرهابية في يناير 2013 وأضربوا عن العمل ودخلوا في مواجهات دامية مع الجماعة الإرهابية وأنصارها من الفصائل المختلفة امتد عدة أشهر حتى خرجوا بتفويضات للمشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وقتها لتخليصهم من حكم الإرهابية و أعوانها .



ومع اقتراب توقيت الثورة لإعلان مصر رفضها لحكم الإرهابية دعمت بورسعيد وشعبها بكافة تياراتها السياسية حركة تمرد وأخذوا على عاتقهم حصد أكبر عدد من التوقيعات لإنجاح الفكرة وخلال هذه التويتات كانت عمليات الكر والفر بين البورسعيدية وفصائل الإرهابية المسلحة واعلانهم رفض حظر التجوال الذي أراد الجاسوس مرسي فرضه على الباسلة، بلعب الكرة في الشوارع.



وكان أهالي الباسلة على موعد مع القدر يوم ان رفضوا الانصياع لتهديدات الجماعة الإرهابية بعدم النزول للشارع فكان تفجر 28 يونيو بميدان الشهداء الذى راح ضحيته مراسل صحفي وأصيب العشرات في استهداف مباشر للقوى البشرية كأول نوع للتصعيد من الإرهابية والذي إثر عكسيا فتدافع البورسعيدية للمطالبة برحيل رئيس الإرهابية في حشود كبيرة أعادت للمشهد مطالبتهم برحيل الاحتلال الثلاثي عقب انتصارهم عام 1956 على قوى العدوان.



ومع نجاح ثورة 30 يونيو تولت محافظة بورسعيد، ذات الموقع الجغرافى المتفرد على المدخل الشمالى لقناة السويس- أهم مجرى ملاحى صناعى فى العالم-، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قاطرة تقود التنمية للنهوض بالاقتصاد القومى، من خلال العديد من المناطق المهمة التى أعاد تخطيطها وطرحها للاستثمار العالمى ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تبلغ مساحتها 460 كم2، وتعد ذات طابع خاص طبقًا لمواد القانون فى مشروع ينقسم إلى 3 محاور رئيسية.



وجاء أول هذه المحاور وأهمها محور "منطقة بورسعيد"، والذى يقوم على إنشاء امتداد لمدينة بورسعيد شرق قناة السويس "المدينة- الميناء"، مع ربطها معًا بشبكة طرق وأنفاق، وإنشاء منطقة لوجستية وصناعية وتجارية كبرى عن طريق تنفيذ ميناء بحري يشمل أرصفة بطول 5 كم، وعرض 500م، ومجرى مائي بطول 3كم، وقناة للاقتراب بطول 9 كم، وعرض 250، ومنطقة صناعية بمساحة 40 مليون م2، ومنطقة صناعية بمساحة 40 مليون م2، ومنطقة سكنية على مساحة 4 ملايين م2 بإجمالى 10 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى تتسع لحوالي 50 ألف مواطن، وباكتمال المرحلة الثانية يصل عدد المواطنين إلى 190 ألف مواطن، ومنطقة لوجستية بمساحة 30 مليون م2، ومنطقة مزارع سمكية بمساحة 80 مليون م2 تنتج 55 ألف طن أسماك يوميًا وتوفر عمالة لسبعة آلاف مواطن.



ولخدمة هذا المشروع، تم التخطيط لتطوير طريق «بورسعيد - شرم الشيخ» بطول 500 كم، وطريق «الإسماعيلية – بورسعيد» غرب القناة بطول 104كم، بجانب إنشاء محور 30 يونيو الذي يبدأ من الطريق الدولي الساحلي جنوب بورسعيد حتى الكم 90 طريق «القاهرة – الإسماعيلية» الصحراوي بطول 102 كم.



كما يرتبط بالمشروع إنشاء «مدينة الجلالة» أعلى جبل الجلالة البحرية على ارتفاع 700م من سطح البحر، وتقع المدينة على مساحة 17 ألف فدان تشتمل على مناطق سكنية وسياحية وخدمية، وسيكون بها منتجع الجلالة السياحي العالمي.



وجاءت مجموعة انفاق بورسعيد أسفل قناة السويس بمنطقة جنوب بورسعيد عند علامة الكم 19 ترقيم القناة، وتتكون مجموعة الأنفاق من 2 نفق للسيارات بطول 4 كم، وعرض 11,5 ونفق للسكة الحديد بطول 7 كم، وعرض 11,5م، وفى شهر سبتمبر 2015 أطلق الرئيس إشارة البدء فى تلك المحور تحت شعار تحدي التحدي ليدخل البورسعيدية عامهم الحالي في عد تنازلي لتشغيل الاتفاق



وجاءت مشروعات غرب بورسعيد يتصدرها حقل ظهر والذى يعد من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها، حيث صنفت الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمى، وتم توقيع الاتفاقية البترولية الخاصة بالكشف فى يناير 2014 بعد فوز إينى بالمنطقة فى المزايدة العالمية التى طرحتها إيجاس.



وأعلنت شركة إينى الشريك الأجنبى لـ"بتروبل"عن تحقيق الكشف فى 30 أغسطس 2015 كما تم تحقيق الكشف بمنطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط، وينتج الحقل تريليون قدم مكعب من الغاز احتياطيات الكشف تعادل 5.5 مليار برميل مكافئ من النفط، كما تم حفر البئر فى عمق مياه 1450 مترا ووصل إلى عمق 4131 مترا ليخترق طبقة حاملة بالهيدروكربونات بسمك حوالى 2000 قدم (تعادل 630 مترا) من صخور الحجر الجيرى من عصر الميوسين، وتبين ان الكشف يغطى مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع ومر عام ونصف من توقيـع الاتفاقية إلى تحقيق الاكتشاف و9 أشهر من تحقيق الاكتشاف إلى توقيع عقود التنمية و10 شهرًا من تحقيــق الاكتشــاف إلى بدء الإنتاج، كما تم حفر 6 آبار فى المرحلة الأولى باستثمارات 4 مليارات دولار و13 مليار دولار استثمارات تنمية الحقل ترتفع لـ16 مليارا طوال فترة المشروع.



وم بدء الإنتاج المبكر فى ديسمبر 2017 بمتوسط إنتاج مليار قدم مكعب يتزايد تدريجيًا ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا فى عام 2019 يتم توجيه كل الكميات المنتجة للسوق المحلى.



وجاء مشروع "كوبرى النصر العائم" الرابط بين ضفتى القناة بين مدينتى بورسعيد و بورفؤاد و الذى يطلق إشارة البدء لتشغيله الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد بورسعيد القومى ديسمبر 2016 ليكون بمثابة تحقيق الحلم لتخفيف عبء العبور من بورسعيد إلى بورفؤاد والعكس، والذى يهدف إلى إلغاء فترات التوقف لجميع أنواع المركبات، بين ضفتى القناة، كما يهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين ميناء بورسعيد والموانئ الأخرى، وإلى وتوفير الوقود، حيث يعمل الكوبرى مدة 20 ساعة متصلة بدون استخدام الوقود، كما تعادل طاقة الكوبرى الاستيعابية طاقة 10 معديات حمولة 320 طن، ويؤدى الى توفير أطقم التشغيل، حيث يعمل بـ6 أفراد فقط للوردية الواحدة.



وحول تكاليف الصيانة الدورية، أوضح أن المشروع يهدف لتقليل تكاليف الصيانة، حيث سيظل يعمل لمدة 8 سنوات والكشف عليه فى الموقع دون الاحتياج إلى رفعه إلى الأحواض أو صيانته.



وعن طاقة استيعاب الكوبرى اليومية، تقدر طاقة العبور اليومية 20 ألف مركبة ما بين سيارات ملاكى أوحمولات حتى 20 طن، وعبور 1200 شاحنة حمولة 70 طنا يوميا، وأن التكلفة الإجمالية للكوبرى بلغت 100 مليون جنيه تم توفيرها من موازنة المعيدات الخاصة بهيئة قناة السويس، وتم انجاز المشروع فى فترة 9 أشهر اعتبارا من 1 أبريل حتى 23 ديسمبر مرورا بالتصميم والتنفيذ والتفتيش والتركيب، وتم التنفيذ تحت إشراف الهيئة الدولية الفرنسية.



وفيما يتعلق بمواصفات كوبرى النصر العائم ببورسعيد، أوضح المهندس جمال محمد خالد مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، أن طول الكوبرى 424 مترا و 14 سم، وعرضه 15 مترا، وعمقه 2.25 متر، يتكون من 6 بنتونات عائمة طول كل بنتون 70 مترا.



وأعلنت بورسعيد خالية من العشوائيات عقب القضاء فى حملة إزالة التعديات التى أصدر الرئيس توجيه للقوات المسلحة والشرطة بها لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى نجحت فى إزالة عزبة ابوعوف العشوائية على مساحة 23 ألف فدان بجانب عشوائيات منطقة ناصر والأمين والتى عجزت الأجهزة عن إخلائها خلال السنوات الماضية وتسليمها لصندوق الإسكان لبناء مشروع الإسكان التعاونى مما تسبب فى تأخر إنهائه منذ عهد اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد الأسبق والبحر الأحمر الحالى والذى وقع بروتوكول الإنشاء للمشروعين وقتما كان عادل الغضبان المحافظ الحالى لبورسعيد حاكما عسكريا للمدينة الحرة.